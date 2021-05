Le bureau d’Amitabh Bachchan a été inondé, des hangars et des abris pour le personnel ont été emportés par le cyclone Tauktae | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur vétéran de Bollywood, Amitabh Bachchan, a révélé que son bureau de Janak avait été inondé et que des hangars et des abris pour certains membres du personnel avaient été emportés par les fortes pluies causées par le cyclone Tauktae.

Dans son dernier article de blog, il a écrit: « Il y a un silence étrange au milieu du cyclone … le martèlement et les pluies violentes toute la journée … des arbres sont tombés, des fuites partout, des inondations dans le bureau vulnérable de Janak … plastique impromptu des feuilles de couverture encore en préparation pour la forte pluie de la mousson, déchirées .. des hangars et des abris pour certains membres du personnel époustouflés. «

L’acteur de ‘Baghban’ a également mentionné que son personnel avait mouillé ses uniformes, mais qu’ils continuaient à travailler – réparer et réparer la propriété. Comme leurs vêtements étaient trempés, Bachchan a fourni au personnel des tenues de sa garde-robe.

Il a écrit: «Le personnel est tout simplement incroyable dans de telles conditions … leurs uniformes mouillés et dégoulinants mais ils continuent … leur ont donné des changements de vêtements de toute urgence dans ce conflit, de ma propre garde-robe et maintenant ils se déplacent fièrement en tant que supporters de Chelsea et Jaipur Pink Panther. !!! dans leurs maillots d’équipe et leurs T … certains flottent dedans et certains serrent leur forme en eux « .

L’homme de 78 ans a reçu son deuxième vaccin vaccinal le 16 mai, selon sa publication Instagram.

Sur le plan du travail, Amitabh Bachchan a récemment été choisi pour l’adaptation indienne de «The Intern» face à Deepika Padukone. En dehors de cela, il a des films comme «Jhund», «Brahmastra», «Goodbye», «May Day» et plusieurs autres en préparation.