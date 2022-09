Le bureau américain de recherche sur les combustibles fossiles a une nouvelle mission radicale : nettoyer le gâchis

Il est maintenant chargé d’aider à assainir l’industrie.

En juillet, l’agence, qui compte environ 600 employés et un budget d’environ 900 millions de dollars, a ajouté “et la gestion du carbone” à son nom, signalant une partie importante de sa nouvelle mission : aider à développer la technologie et construire une industrie qui peut empêcher la libération de dioxyde de carbone provenant des centrales électriques et des usines, l’aspire de l’air, le transporte et le stocke en permanence.

Le Bureau de l’énergie fossile et de la gestion du carbone (FECM) continue d’exploiter une division de recherche axée sur la production de pétrole, de gaz et de charbon. Mais il s’appelle désormais le Bureau de la durabilité des ressources et sa tâche principale est de minimiser les impacts de la production de ces combustibles fossiles, explique Jennifer Wilcox, chercheuse en élimination du carbone, qui a rejoint le bureau au début de l’administration Biden. Elle occupe maintenant le poste de sous-secrétaire adjointe principale de la FECM, supervisant les divisions de recherche et de développement avec Brad Crabtree, le secrétaire adjoint du bureau.

Les efforts de la FECM seront stimulés par une série de lois fédérales récentes, dont la loi sur la réduction de l’inflation, qui augmente considérablement les subventions fiscales pour la capture, l’élimination et le stockage du carbone. La loi CHIPS et Science, signé dans la loi en août, autorise (mais pas en fait approprié) 1 milliard de dollars pour la recherche et le développement sur l’élimination du carbone à la FECM. Mais plus particulièrement, la loi sur l’investissement et l’emploi dans les infrastructures que Biden a promulguée fin 2021 affectera quelque 12 milliards de dollars au captage et à l’élimination du carbone, y compris les pipelines et les installations de stockage.

La FECM jouera un rôle clé pour déterminer où va une grande partie de l’argent.

Jennifer Wilcox, une éminente chercheuse sur l’élimination du carbone, est la principale sous-secrétaire adjointe du Bureau de l’énergie fossile et de la gestion du carbone du Département américain de l’énergie.

Suite à l’adoption de la loi sur les infrastructures, le ministère de l’Énergie a annoncé un investissement de 2,5 milliards de dollars investissement pour accélérer et valider les moyens de stocker en toute sécurité le dioxyde de carbone dans les formations souterraines, ainsi qu’un financement de 3,5 milliards de dollars pour des projets pilotes et de démonstration visant à prévenir presque toutes les émissions de carbone des centrales électriques à combustibles fossiles et des installations industrielles, telles que celles produisant du ciment, de la pâte à papier et papier, fer et acier. Il a également avancé avec un Programme de 3,5 milliards de dollars développer quatre centres régionaux pour des projets de capture directe de l’air, un effort pour développer des usines capables d’aspirer au moins 1 million de tonnes métriques de dioxyde de carbone de l’air chaque année.

La semaine dernière, j’ai parlé avec Wilcox et Noé Deicsous-secrétaire adjoint à la gestion du carbone au sein de la FECM, à propos de la nouvelle direction du ministère de l’Énergie, où les milliards de dollars seront mis à contribution, et comment ils s’efforcent de répondre aux préoccupations concernant la capture du carbone et les méfaits continus des combustibles fossiles .

“Nous devons investir aujourd’hui”

Wilcox et Deich font face à un exercice d’équilibre délicat.