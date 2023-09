Le « bunker le plus profond du monde » enfoui à 6 500 pieds sous terre peut contenir un MILLION de personnes et lancer des armes nucléaires d’Armageddon qui mettront fin au monde

Le bunker le plus profond du monde s’étend jusqu’à 6 500 pieds sous terre et peut contenir jusqu’à un million de personnes.

Le bunker de commandement nucléaire chinois est considéré comme le « plus profond du monde » et a été décrit comme une « petite ville ».

Le Centre de commandement des opérations conjointes (JOCC) de Chine est considéré comme le bunker souterrain le plus profond du monde.

Le quartier général militaire centralisé du pays se trouve à 6 500 pieds sous terre

Le JOCC est dirigé par le président Xi Jinping, qui est également président de la Commission militaire centrale (CMC). Crédit : Corbis

Enfoui jusqu’à 2 000 mètres de profondeur, le Centre de commandement des opérations conjointes est le quartier général le plus élevé de Chine.

C’est là que le président Xi Jinping et sa plus haute équipe de décision militaire exercent le commandement des opérations de combat de l’armée chinoise.

Cependant, l’emplacement exact du JOCC est classifié, mais le SCMP affirme qu’il est situé dans un complexe souterrain renforcé à l’ouest de Pékin.

L’entrée principale est située dans le parc forestier national des Western Hills, non loin du quartier général des plus hauts dirigeants chinois, près de la Cité interdite.

Créé entre 2014 et 2015, le JOCC a été conçu dans le cadre d’une série de réformes visant à rendre l’armée chinoise plus capable de mener des opérations unifiées.

On dit qu’il dispose d’espace et de fournitures pour un million de personnes, avec suffisamment d’eau potable pour chacune de ces personnes, déjà en préparation.

Le JOCC est bien entendu ouvert 24 heures sur 24 et fournirait un abri au président et à ses plus proches collaborateurs à l’aube d’une guerre nucléaire.

Mais très peu d’images ou de preuves photographiques de l’installation ont été diffusées – et c’est compréhensible si l’on souhaite rester une institution top secrète.

Mais en 2017, la chaîne de télévision publique CCTV a diffusé une vidéo montrant une partie de l’intérieur du centre et une vue plus complète de l’installation.

Il comprenait un hall principal de deux étages doté d’un immense écran vidéo de plusieurs dizaines de mètres de large affichant diverses informations et liens vidéo.

La pièce était également meublée d’un podium, d’un mur recouvert de cartes du monde et d’un bureau spécial en forme de trône pour le commandant en chef.

De chaque côté du commandant en chef, il y avait deux rangées de sièges pour d’autres membres du CMC et des officiers supérieurs de l’APL.

Derrière eux se trouvaient différents postes de travail du personnel.

Le bunker est également prêt à lancer des armes nucléaires d’Armageddon de fin du monde après avoir subi des améliorations majeures ces dernières années.

Et après que des études géologiques du système de grottes aient été réalisées par le gouvernement chinois, il a été constaté que les sources d’eau souterraines ne seraient pas affectées par des retombées nucléaires.

Qin Dajun, chercheur associé à l’Institut de géologie et de géophysique de l’Académie chinoise des sciences, a affirmé que les gens pouvaient rester dans la grotte pendant « des années ».

Liu Yong, scientifique nucléaire à l’Université de Chine du Sud, a ajouté : « La Chine a développé une technologie et des équipements de pointe précisément dans ce but – ils comptent parmi les meilleurs au monde.

« Ils pourraient être stockés sous terre dans la grotte sans causer de dommages pendant de nombreuses années. »

L’installation aurait de l’espace et des fournitures pour un million de personnes.