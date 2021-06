Le bungalow à deux lits pourrait être le vôtre pour seulement 1 £, mais il y a un hic… les toilettes sont À L’EXTÉRIEUR

Un bungalow de DEUX chambres pourrait être le vôtre pour seulement 1 £ – mais il y a un hic.

La propriété jumelée est proche du centre de l’ancienne ville minière de Shildon dans le comté de Durham.

La propriété jumelée est proche du centre de l’ancienne ville minière de Shildon

Ce bungalow de deux chambres pourrait être le vôtre pour seulement 1 £

Il a été initialement vendu pour 49 000 £ en 2006

La propriété est également livrée avec deux toilettes extérieures en brique d’origine

Les toilettes sont dans la cour spacieuse à l’arrière

Il a été initialement vendu pour 49 000 £ en 2006, mais maintenant 2 Dalton Cottages est mis aux enchères avec un prix de réserve de seulement 1 £ pour assurer une vente rapide.

Le bâtiment des années 1930 dispose du chauffage central au gaz, du double vitrage partout et a été rénové avec de nouveaux tapis et revêtements de sol.

Bizarrement, la propriété est également livrée avec deux toilettes extérieures en briques d’origine dans la cour spacieuse à l’arrière.

Le bungalow bon marché ira sous le marteau le 30 juin et est présenté comme une excellente option pour les premiers acheteurs ou les petits.

Un porte-parole d’Agents Property Auction, qui gère la vente, a déclaré: « Cette propriété jumelée est disponible sans chaîne et est bien située à proximité du centre-ville. »

« Il convient parfaitement à une grande variété d’acheteurs potentiels, y compris les premiers acheteurs, les down-size et les investisseurs.

« Il dispose d’un chauffage central au gaz via des chaudières mixtes et des radiateurs, du double vitrage partout et a un aspect agréable sur le côté.

« Il a été entièrement redécoré et un tout nouveau revêtement de sol a récemment été installé.

« Malgré son prix cassé, la propriété dispose également d’un grand séjour avec baie vitrée, de deux chambres dont une qui s’ouvre sur le jardin.

Le commissaire-priseur a ajouté : « À l’arrière de la propriété, il y a deux dépendances en briques qui sont utiles pour le stockage ainsi qu’un jardin nécessitant peu d’entretien.

« Dalton Cottages est un quartier résidentiel mature situé à une courte distance de nombreuses commodités locales ainsi que de la gare de Shildon.

« Le centre-ville est également à une très courte distance qui dispose d’un large choix d’installations. »

La maison est mise aux enchères avec un prix de réserve de seulement 1 £

Le bâtiment des années 30 bénéficie du chauffage central au gaz et du double vitrage partout

Il a été rénové avec de nouveaux tapis et revêtements de sol

Le bungalow bon marché passera sous le marteau le 30 juin