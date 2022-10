Le bulletin scolaire de l’État montre des signes de croissance des élèves – Shaw Local

Les étudiants de l’Illinois semblent montrer des signes de rebond scolaire après une baisse significative des performances après deux ans de perturbation de l’apprentissage pendant la pandémie de COVID-19.

C’est selon les données du bulletin scolaire de l’Illinois 2022 qui seront publiées jeudi. Il comprend les résultats des évaluations standardisées de l’État en arts de la langue anglaise et en mathématiques administrées chaque printemps à tous les élèves de la troisième à la huitième année, et l’évaluation en sciences effectuée par les élèves de cinquième, huitième et 11e année. Les tests mesurent la croissance des élèves et leur capacité à respecter les normes d’apprentissage.

Le bulletin de l’État de l’année dernière a montré une forte baisse des performances des élèves par rapport aux années pré-pandémiques. Les données de cette année, mesurant les évaluations de l’année scolaire 2021-22, indiquent une croissance modeste vers les niveaux de réussite d’avant la pandémie.

“Les taux de compétence ne sont toujours pas aux niveaux d’avant la pandémie, mais la croissance nous montre que nous sommes absolument sur la bonne voie”, a déclaré la surintendante d’État à l’éducation, Carmen Ayala.

Ayala a noté que les données sur les compétences montrent le pourcentage d’élèves atteignant ou dépassant les normes de l’État, tandis que la croissance montre des progrès d’année en année vers le respect de ces normes.

Après une dispense de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19, le bulletin scolaire de cette année verra le retour des désignations scolaires en fonction des performances. Les écoles appartiennent à l’une des quatre catégories suivantes : exemplaires, louables, complètes et ciblées.

Les écoles de la catégorie exemplaire font partie des 10 % les plus performants, tandis que les écoles de la catégorie complète font partie des 5 % les moins performants. Les écoles désignées comme ciblées tomberaient autrement dans les catégories louables ou exemplaires en fonction des performances globales des élèves, mais auraient un ou plusieurs groupes d’élèves individuels se situant dans les 5% inférieurs.

Ces désignations permettent à l’État d’allouer des fonds supplémentaires aux écoles qui ont besoin d’aide.

La nouveauté du bulletin cette année est l’occasion pour les districts d’expliquer la désignation d’une école et les mesures qu’ils ont prises pour s’améliorer.

Le bulletin de cette année comprendra également des informations pour mieux comprendre comment l’absentéisme de l’évaluation de l’État affecte les scores globaux.

La loi fédérale exige que le taux de compétence d’une école soit basé sur le nombre d’élèves qui ont passé le test ou sur 95% des élèves qui auraient dû le tester, selon le plus élevé, a déclaré Ayala.

Les étudiants qui ne passent pas de test ne sont pas exclus des données ; ils sont plutôt comptés comme un zéro. Le bulletin de cette année indiquera le pourcentage d’élèves qui n’ont pas passé le test et le pourcentage utilisé pour déterminer les notes de compétence pour montrer si l’absentéisme a affecté les notes.

Autre nouveauté cette année, le bulletin montrera où se situe un district sur un continuum d’équité en ventilant les données pour les étudiants de couleur.

La nouvelle mesure examine l’apprentissage des élèves, les conditions d’apprentissage et la diversité des enseignants dans le district. Les districts sont placés sur un continuum, allant des écarts importants aux écarts minimes, en fonction des données. Les districts scolaires peuvent fournir leur propre récit de leur position sur le continuum et de la manière dont ils envisagent de combler les lacunes.

“Il s’agit d’un outil d’information que les districts scolaires peuvent utiliser pour avoir ces conversations sur l’état d’avancement de leur cheminement vers l’équité et sur ce qu’ils peuvent faire pour combler ces lacunes”, a déclaré Ayala.

Bien que le bulletin de cette année montre des signes d’amélioration, Ayala et d’autres responsables de l’éducation de l’État ont averti que le rétablissement aux niveaux d’avant la pandémie prendra du temps. Mais ils restent optimistes sur le fait que les écoles de tout l’État se dirigent dans la bonne direction.

“Je ne sais pas si nous allons jamais revenir à la normale, si vous voulez”, a déclaré Ayala. « C’est pourquoi nous voulons nous assurer que nous mettons l’accent sur la croissance. … Nous devons continuer à croître, continuer à avancer et continuer à combler les lacunes que nous avons.»

