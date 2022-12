Le bulletin météorologique spécial se termine alors que les températures augmentent dans tout l’Okanagan

Le mercure est peut-être plus élevé cet après-midi que ce que l’Okanagan a connu ces dernières semaines, mais le réseau routier de la Colombie-Britannique n’est pas encore tiré d’affaire.

Environnement Canada a mis fin à un bulletin météorologique spécial et à un avertissement de pluie verglaçante pour l’Okanagan à 14 h. le 26 décembre, après son entrée en vigueur plus tôt dans la matinée.

Les inondations sont désormais le gros problème sur les principales artères, y compris le connecteur Okanagan ainsi que la route Coquihalla, car les températures dépassent le point de congélation.

⚠️Attention aux accumulations d’eau dues à la hausse des températures et des précipitations dans toute la région. Veuillez réduire votre vitesse lorsque vous voyagez sur les autoroutes. Les équipes travaillent dur pour enlever la neige afin de permettre à l’eau de s’écouler. @DriveBC ⚠️ pic.twitter.com/odr3oYMHNk — YRB Nicola Ltd (@YRBNicola) 26 décembre 2022

Malgré le temps plus chaud, les altitudes plus élevées le long du réseau routier seront encore au courant de fortes chutes de neige possibles ce soir. Le «protocole Coquihalla» devrait entrer en vigueur ce soir le long de l’autoroute. 5, qui est une série de mesures prises lorsque de fortes chutes de neige sont attendues, avec une prévision de 10 à 20 cm de neige accompagnée de pluie verglaçante.

Bien que l’avertissement pour le connecteur Okanagan soit terminé, la pluie verglaçante est toujours possible ce soir, Environnement Canada prévoyant également jusqu’à 10 cm de neige.

Les conducteurs sont avertis de n’emprunter les routes de montagne qu’en cas de nécessité, après un week-end de vacances particulièrement dangereux, dont un quadruple décès dans un accident d’Ebus à un seul véhicule la veille de Noël.

