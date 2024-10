Le bulletin du Dakota du Sud montre que la fréquentation s’est améliorée de 1 %, le DOE le qualifie d’« élan positif »

Les 148 districts scolaires publics du Dakota du Sud, composés de 682 écoles et 137 759 élèves, ont connu une légère amélioration de la fréquentation.

Le ministère de l’Éducation du Dakota du Sud a publié vendredi matin son bulletin annuel, et les données montrent que le taux de fréquentation au cours de l’année scolaire 2023-24 était de 1 point de pourcentage plus élevé que celui de l’année scolaire précédente.

Le taux d’élèves qui fréquentent 90 % des journées d’école était de 87 % dans tout l’État, contre 86 % l’année scolaire précédente. Avant la pandémie de COVID-19, ce taux de fréquentation était de 92 % dans tout l’État.

« Nous sommes satisfaits de cette dynamique positive », a déclaré le secrétaire du DOE, Joe Graves, dans le communiqué. « Nous avons mis l’accent sur la réduction des taux de fréquentation au cours des dernières années aux niveaux des États et des districts. Il est prometteur de voir que nos efforts portent leurs fruits.

Rapport de l’année dernière : Les écoles publiques du Dakota du Sud signalent que 21 % des élèves sont toujours chroniquement absents en 2022-2023.

Dans le même temps, le taux d’absentéisme chronique dans l’État s’élève à 21 %, correspondant au taux de l’année précédente. Ce chiffre prend en compte les élèves qui ont fréquenté l’école pendant plus de 10 jours mais qui ont également manqué 10 % ou plus des jours inscrits au cours de l’année scolaire.

Les enseignants et autres attendent que leurs élèves fassent la queue pour leur premier jour d’école le jeudi 22 août 2024, à l’école élémentaire Oscar Howe de Sioux Falls.

Les écoles publiques de l’État dans leur ensemble sont composées à 70 % de blancs, 10 % d’Amérindiens, 9 % de Latinos, 6 % de multiraciaux, 3 % de Noirs, 2 % d’Asiatiques et moins de 1 % d’Hawaïens/des îles du Pacifique.

Trente-quatre pour cent des élèves publics de la maternelle à la 12e année du Dakota du Sud sont économiquement défavorisés, 16 % sont handicapés, 5 % apprennent l’anglais, 2 % sont sans abri, un peu plus de 1 % sont liés à l’armée, 1 % sont en famille d’accueil et moins de 1% sont des migrants.

Voici comment chaque groupe démographique d’élèves s’est comporté en fréquentant 90 % des jours d’école, ou combien ont été considérés comme chroniquement absents l’année dernière dans tout l’État :

48 % des élèves sans abri ont assisté à 90 % des journées d’école ; 59% étaient chroniquement absents.

58 % des élèves amérindiens ont assisté à 90 % des journées d’école ; 51% étaient chroniquement absents.

73 % des élèves autochtones d’Hawaï/des îles du Pacifique ont assisté à 90 % des journées d’école ; 42 % étaient chroniquement absents.

75 % des élèves économiquement défavorisés fréquentaient 90 % des journées d’école ; 34% étaient chroniquement absents.

77 % des élèves placés en famille d’accueil ont assisté à 90 % des journées d’école ; 28% étaient chroniquement absents

78 % des étudiants latino-américains ont assisté à 90 % des journées d’école ; 31% étaient chroniquement absents

82 % des élèves handicapés ont assisté à 90 % des journées d’école ; 22% étaient chroniquement absents

83 % des élèves multiraciaux ont assisté à 90 % des journées d’école ; 26% étaient chroniquement absents

85 % des élèves noirs ont assisté à 90 % des journées d’école ; 26% étaient chroniquement absents

85 % des étudiants migrants ont assisté à 90 % des journées scolaires ; 24% étaient chroniquement absents

88 % des élèves apprenant l’anglais ont assisté à 90 % des journées d’école ; 20% étaient chroniquement absents

91 % des étudiants liés à l’armée ont assisté à 90 % des journées d’école ; 15% étaient chroniquement absents

92 % des étudiants asiatiques ont assisté à 90 % des journées d’école ; 12% étaient chroniquement absents

92 % des élèves blancs fréquentaient 90 % des journées d’école ; 13% étaient chroniquement absents

Statistiques du district scolaire de Sioux Falls

À titre de comparaison, dans le district scolaire de Sioux Falls, il y a 24 358 élèves, et 57 % des élèves sont blancs, 16 % sont latinos, 13 % sont noirs, 8 % sont multiraciaux, 5 % sont amérindiens, 2 % sont asiatiques et moins. plus de 1 % sont des autochtones d’Hawaï/des îles du Pacifique.

Dans le district scolaire de Sioux Falls, 41 % des élèves sont économiquement défavorisés, 16 % sont handicapés, 12 % apprennent l’anglais, 5 % sont sans abri, 1 % sont liés à l’armée, 1 % sont en famille d’accueil et 1 % sont des migrants. .

Plus: Comment le district scolaire de Sioux Falls utilise une subvention de 1,5 million de dollars pour lutter contre l’absentéisme chronique

Le taux de fréquentation global du district s’élève à 85 % et le taux d’absentéisme chronique à 26 %. Voici comment chaque groupe démographique d’élèves s’est comporté en fréquentant 90 % des jours d’école, ou combien ont été considérés comme chroniquement absents l’année dernière dans le district :

47 % des élèves sans abri ont assisté à 90 % des journées d’école ; 58 % étaient chroniquement absents.

53 % des élèves amérindiens ont assisté à 90 % des journées d’école ; 49 % étaient chroniquement absents.

54 % des élèves autochtones d’Hawaï/des îles du Pacifique ont assisté à 90 % des journées d’école ; 49% étaient chroniquement absents.

74 % des élèves placés en famille d’accueil ont assisté à 90 % des journées d’école ; 37% étaient chroniquement absents.

76 % des élèves considérés comme économiquement défavorisés fréquentaient 90 % des journées d’école ; 36 % étaient chroniquement absents.

77 % des élèves latino-américains ont assisté à 90 % des journées d’école ; 35 % étaient chroniquement absents.

78 % des élèves multiraciaux ont assisté à 90 % des journées d’école ; 34 % étaient chroniquement absents.

79 % des élèves handicapés ont assisté à 90 % des journées d’école ; 27 % étaient chroniquement absents.

81 % des étudiants migrants ont assisté à 90 % des journées d’école ; 30 % étaient chroniquement absents.

85 % des élèves apprenant l’anglais ont assisté à 90 % des journées d’école ; 26 % étaient chroniquement absents.

86 % des élèves noirs ont fréquenté 90 % des journées d’école ; 28% étaient chroniquement absents.

88 % des étudiants liés à l’armée ont assisté à 90 % des journées d’école ; 22% étaient chroniquement absents.

91 % des élèves blancs fréquentaient 90 % des journées d’école ; 18 % étaient chroniquement absents.

92 % des étudiants asiatiques ont assisté à 90 % des journées d’école ; 16 % étaient chroniquement absents.

Le district scolaire de Sioux Falls en est à la deuxième année de sa subvention triennale de 1,5 million de dollars du DOE pour lutter contre l’absentéisme chronique, en mettant l’accent sur six écoles : les écoles élémentaires Garfield, Hawthorne, Hayward et Terry Redlin, ainsi que les écoles intermédiaires George McGovern et Whittier. écoles.

Le district a également récemment lancé une campagne « Show Up » qui, espère-t-il, contribuera à accroître la fréquentation scolaire et incitera les membres de la communauté à participer à des solutions visant à aider les enfants à se présenter à l’école.

Plus: Le district scolaire de Sioux Falls encourage la communauté à « se présenter » pour ses élèves

Universitaires

Dans un communiqué de presse sur le bulletin scolaire, le DOE a souligné la « croissance académique » des résultats en anglais (ELA) et en mathématiques, tous deux ayant augmenté de 1 point de pourcentage par rapport à l’année scolaire précédente. Les résultats des tests figurant dans le bulletin scolaire proviennent d’élèves de la 3e à la 8e et de la 11e année.

Les scores ELA à l’échelle de l’État étaient de 51 % au cours de l’année scolaire 2023-2024, contre 50 % l’année précédente. Les résultats en mathématiques à l’échelle de l’État étaient de 44 % au cours de l’année scolaire 2023-2024, contre 43 % l’année précédente.

Graves a déclaré dans le communiqué qu’il s’attend à voir une plus grande croissance des compétences en ELA « à mesure que les éducateurs deviennent plus compétents en matière de recherche et de meilleures pratiques » sur la « science de la lecture ». Le DOE a dispensé une formation scientifique gratuite aux enseignants de la maternelle à la 12e année et travaille avec le Conseil des régents du Dakota du Sud pour intégrer davantage de concepts scientifiques liés à la lecture dans la formation pédagogique.

Plus: Comment le secrétaire à l’Éducation, Joe Graves, envisage d’améliorer les taux d’alphabétisation du Dakota du Sud

Parallèlement, les résultats aux examens scientifiques passés en 5e, 8e et 11e années s’élevaient à 43 % au cours de l’année scolaire 2023-2024, contre 43 % l’année dernière.

Les scores du district scolaire de Sioux Falls étaient proches de la moyenne de l’État : derrière 1 point de pourcentage à 50 % pour l’ELA, à égalité avec 44 % pour les mathématiques et cinq points de pourcentage en avance avec 48 % pour les sciences.

Préparation à l’université et à la carrière

Les inscriptions aux cours Advanced Placement (AP) s’élevaient à 3 557 dans tout l’État, dont 1 354 uniquement dans le district scolaire de Sioux Falls.

Quatre-vingt-onze pour cent des étudiants de tout l’État et 89 % des étudiants du district terminent leurs études secondaires à l’âge de 21 ans. Quatre-vingt-quatre pour cent des étudiants de tout l’État et 86 % des étudiants du district obtiennent leur diplôme à temps. Le taux d’abandon scolaire dans l’État et dans le district scolaire de Sioux Falls était de 3 %.

Dans tout l’État, 60 % des diplômés poursuivent des études supérieures, dont 15 % obtiennent un diplôme en deux ans et 45 % un diplôme en quatre ans. Parmi ceux qui vont à l’université, 39 % optent pour un collège public dans l’État, 6 % pour un collège privé dans l’État et 15 % sortent de l’État.

Les collèges les plus populaires parmi les diplômés du secondaire du Dakota du Sud restent l’Université d’État du Dakota du Sud, l’Université du Dakota du Sud, le Lake Area Technical College et le Southeast Technical College.

Dans tout l’État, 72 % des étudiants sont considérés comme prêts à suivre des cours universitaires, 58 % sont prêts à être évalués et 54 % sont prêts à aller à l’université et à une carrière.

Le score ACT moyen parmi les 6 097 élèves du Dakota du Sud qui ont passé l’examen l’année scolaire dernière était de 21,1, et le score ACT moyen dans le district scolaire de Sioux Falls était de 24, contre la moyenne nationale actuelle de 20,6 de tous les candidats de tous les secteurs publics. et les écoles non publiques. Les universités publiques du Dakota du Sud exigent un score de 18 pour être acceptées à l’université.

Plus: Le Dakota du Sud obtient des scores supérieurs aux États voisins et à la moyenne nationale sur ACT

L’ACT est actuellement facultatif pour les étudiants qui envisagent des études supérieures, mais d’ici le printemps 2026, tous les juniors du Dakota du Sud passeront le test ACT pendant la journée scolaire, car il remplacera l’évaluation d’État standardisée précédente que les juniors recevaient.

Cet article a été initialement publié sur Sioux Falls Argus Leader : La fréquentation scolaire du Dakota du Sud s’améliore de 1 % dans un « élan positif »