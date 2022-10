Le bulletin de notes de l’Illinois 2022 classe les écoles des trois villes comme « louables » ou « exemplaires » – Shaw Local

La plupart des écoles de la région des Tri-Cities Bulletin de l’Illinois 2022 a obtenu des notes « louables » ou « exemplaires » – les deux plus hautes désignations – dans l’évaluation annuelle de l’Illinois State Board of Education publiée jeudi.

Selon le bulletin, la croissance des étudiants a ralenti pendant la pandémie, mais montre des signes de fort rebond en surpassant la croissance pré-pandémique. Le bulletin examinait la croissance par rapport à l’année scolaire précédente et mesurait les performances scolaires en fonction de indicateurs académiques tels que la croissance en mathématiques et en anglais, la maîtrise des mathématiques et de l’anglais, la maîtrise des sciences et les taux de diplomation dans les écoles secondaires. Le bulletin a également mesuré des indicateurs de qualité et de réussite scolaire tels que l’absentéisme chronique et une enquête sur le climat.

Chaque école a reçu un désignation sommative parmi quatre catégories : « exemplaire », ce qui signifie que l’école fait partie des 10 % les plus élevés de toutes les écoles ; «Louable», ce qui signifie que l’école ne répond pas aux critères de la désignation «exemplaire», mais se classe au-dessus de «ciblée» et «complète»; « ciblé », ce qui signifie que l’école atteindrait les désignations « louable » ou « exemplaire », mais a « un ou plusieurs groupes d’élèves à égalité avec les 5 % d’écoles les plus bas », et « complet », ce qui signifie que l’école est parmi les 5 % les moins performants de toutes les écoles.

Toutes les écoles du district scolaire de Genève 304, du district scolaire St. Charles 303, du district scolaire de Kaneland 302 et du district scolaire public de Batavia 101 ont reçu des désignations « exemplaires » ou « louables ». Certaines écoles d’autres districts du comté de Kane, notamment à Elgin et Aurora, ont reçu des désignations « ciblées ».

Nom du collège District Désignation sommative Collège Sam Rotolo (Batavia) BP 101 Louable Collège Genève Nord D304 Louable Collège Genève Sud D304 Louable Collège Kaneland Harter D302 Louable École intermédiaire Thompson (St.Charles) D303 Louable Collège de lutte (St.Charles) D303 Louable

Nom de l’école secondaire District Désignation sommative Lycée Batavia BP 101 Louable Lycée de Genève D304 Exemplaire Lycée Kaneland D302 Louable École secondaire St.Charles East D303 Louable École secondaire St.Charles North D303 Louable

Dans le cas du district scolaire de St. Charles, quatre des écoles élémentaires du district – Bell Graham, Corron, Norton Creek et Munhall – sont désignées comme « exemplaires ». Les autres écoles du district ont reçu une désignation « louable ».

Christine Igoe, surintendante adjointe des services éducatifs du district, a noté que les résultats du district reflétaient les résultats à l’échelle de l’État.

“Nous n’avons pas vraiment atteint un retour aux niveaux de compétence, mais nous avons constaté une croissance significative, tant au niveau scolaire qu’au niveau de la croissance individuelle des élèves”, a déclaré Igoe. “Nous sommes donc heureux de voir qu’il semble que les choses que nous avons faites et mises en place nous ont mis sur la bonne voie. Mais bien sûr, nous aimerions voir un retour à ces niveaux pré-pandémiques. »

Au cours de l’année scolaire 2020-2021, le district a mis en place un nouveau programme d’évaluation appelé i-Ready.

«Nous utilisons nos données pour vraiment bien comprendre où se situent nos élèves dans la norme, puis nous avons vraiment travaillé avec les enseignants afin qu’ils puissent comprendre que voici la norme de niveau scolaire, voici où se trouve votre élève et comment continuez-vous à enseigner à cette norme de niveau scolaire et ce type de soutien aux élèves en cours de route », a déclaré Igoe.

Les responsables prévoient faire une présentation aux membres du conseil scolaire sur les résultats lors de la réunion du conseil le 14 novembre.

« Nous sommes heureux de voir que nous avons une certaine croissance du nombre d’étudiants compétents », a-t-elle déclaré. «Nous sommes heureux de voir que la croissance de nos élèves individuels a dépassé ce qui était attendu par l’État, donc ce sont toutes de bonnes choses. Et nous continuerons à vraiment travailler pour aider les enfants à traverser ce processus. Notre objectif est non seulement de revenir à nos niveaux d’avant la pandémie, mais de les dépasser. »

Le surintendant de Kaneland, Todd Leden, a déclaré que le bulletin scolaire de l’Illinois n’est qu’un moyen de mesurer le succès des écoles de son district. Il a dit que les responsables du district présenteront un rapport plus détaillé lors de la réunion du conseil scolaire du 14 novembre.

« Kaneland utilise plusieurs mesures pour évaluer nos performances académiques et la réussite de nos étudiants. Nous sommes en train d’examiner les deux ensembles d’informations (les indicateurs de réussite de Kaneland et le bulletin scolaire de l’Illinois) », a-t-il déclaré dans un e-mail. “Le State Report Card a de nombreux points de données, par conséquent, nous partagerons une variété de points de données à partir de nos résultats de Kaneland … Nous examinons les informations du State Report Card et nous prendrons le temps de célébrer nos succès, ainsi que de prendre du temps travailler sur les opportunités de croissance.

La surintendante de Batavia, Lisa Hichens, a déclaré que le bulletin scolaire de l’Illinois est important pour la réputation du district et qu’ils sont fiers des résultats obtenus par les écoles du district.

“Notre objectif ultime est d’aider les étudiants à s’épanouir une fois qu’ils ont obtenu leur diplôme, et nos données montrent de nombreux points forts liés à la préparation aux études postsecondaires”, a-t-elle déclaré dans un e-mail. “Il y a eu une augmentation significative du pourcentage d’étudiants prêts à l’université et à la carrière, et plus de 75% de la classe du lycée Batavia de 2022 s’est inscrite à un ou plusieurs de nos 12 cours à double crédit l’année dernière.”

Hichens a également reconnu que même s’ils sont satisfaits des résultats dans l’ensemble, il y a place à l’amélioration dans le district.

“Il y a aussi des domaines où nous pouvons faire mieux, et des équipes de professionnels de toute l’organisation travaillent à améliorer nos systèmes afin que chaque élève grandisse dans un environnement où il se sent en sécurité et confiant dans son avenir.”