Le bulldozer de fortune d’un enfant impressionne Internet, ils veulent parrainer son éducation

L’innovation est un cadeau pour l’humanité. Il peut résoudre des problèmes résultant d’un manque de ressources. Cela vous fait réaliser que vous n’avez pas besoin d’un diplôme ou d’un équipement coûteux à votre disposition pour réaliser quelque chose qui pourrait résoudre des problèmes.

Parfois, les gens trouvent des excuses pour dissimuler leur incapacité ou leur manque de compétences. Les merveilles d’ingénierie, cependant, ne nécessitent pas d’argent, de ressources ou d’équipement si vous êtes suffisamment intelligent. Une vidéo sur Twitter montrant un enfant utilisant un bulldozer de bricolage est devenue virale. Le bulldozer n’a pas de moteur et n’est composé que de bâtons de bois.

La vidéo de 30 secondes montre un adolescent supposé actionner un bulldozer fait de bâtons de bois. Le bulldozer de fortune fonctionne parfaitement et cela aussi sans moteur, roues ou système de contrôle. Il fonctionne uniquement sur la base de systèmes de levier et fait avec succès son travail de creusement et de chute. Tout ce qu’il a, c’est un siège et deux poignées pour contrôler ses opérations. La vidéo est une démonstration du fonctionnement du bulldozer.

Depuis sa publication le 2 septembre, la vidéo a recueilli plus de 20 000 vues au cours des trois derniers jours. Plus de 55.9k likes et d’innombrables commentaires sont la preuve que la vidéo a pris d’assaut Twitter. Les personnes dans les commentaires appréciaient le cerveau de l’enfant et voulaient que d’autres parrainent son éducation.

Un commentaire lu – “Soutenez-le tout au long de sa carrière car ce soutien aidera la personne au courage qui l’amènera un jour à un niveau supérieur. Je ne sais pas combien de jours seront accordés à ce travail. Enfin, j’ai réalisé que “le travail acharné n’est jamais sans récompense”.

Un autre utilisateur a écrit : “Quelqu’un doit trouver cet enfant et parrainer une formation d’ingénieur.”

Un troisième utilisateur a commenté : « Ce que cet enfant pourrait être capable de faire s’il vivait dans un endroit où son intelligence peut être appréciée ! Continue gamin, tu vas conquérir les étoiles si tu continues dans la bonne direction et Dieu te permet d’être au bon endroit et au bon moment pour avoir une opportunité… »

