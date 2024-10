Le Buildner’s Unbuilt Award 2024 invite les idées non construites à remporter un prix de 100 000 EUR

Avec l’aimable autorisation du constructeur

Le Prix ​​​​du constructeur non construit est un nouveau concours annuel passionnant doté d’un prix de 100 000 EUR, conçu pour mettre en valeur une conception architecturale qui n’a pas encore pris vie.

Avec une date limite d’inscription prévue fin octobre, le Prix Unbuilt 2024 offre une opportunité unique aux architectes et aux concepteurs de soumettre leurs meilleurs travaux non construits, qu’ils soient publiés, non publiés, entièrement développés ou encore sous forme de concept. Le concours de cette année est divisé en trois catégories en fonction de l’échelle du projet : petit, moyen et grand. Cette structure permet aux participants de présenter leur travail sur un pied d’égalité, garantissant que chaque vision, quelle que soit sa taille, ait une chance d’être célébrée.

Des idées non construites incarnent la forme la plus pure d’exploration créative, souvent sans contraintes pratiques. Les conceptions non construites peuvent repousser les limites de la pensée architecturale, permettant des expérimentations audacieuses en matière de forme, de fonction et de durabilité. Les concepts servent souvent de catalyseurs pour de nouvelles méthodes de présentation, de communication et de résolution de problèmes, façonnant les projets futurs et inspirant les designers émergents à penser au-delà de l’environnement bâti, faisant ainsi progresser le discours et la pratique architecturales. En présentant ces projets visionnaires, la créativité des architectes est à la fois honorée tout en stimulant l’innovation dans le domaine.

Jury

Buildner travaille avec un jury international exceptionnel composé d’experts renommés :

Ben van Berkel est le fondateur d’UNStudio, un cabinet d’architectes basé à Amsterdam. Connu pour ses projets marquants tels que le musée Mercedes-Benz et la gare centrale d’Arnhem, Ben enseigne également dans le monde entier et a occupé des postes de direction à Harvard et à l’IE School of Architecture, en se concentrant sur la santé et l’architecture.

Ben van Berkel. Image gracieuseté du constructeur

Ece Calguner Ezran est le directeur des intérieurs du studio new-yorkais de SOM. Elle croit en la conception d’espaces intérieurs holistiques qui améliorent la vie quotidienne en mélangeant les influences extérieures avec le design intérieur. Son travail intègre des éléments de différentes typologies pour maximiser à la fois la performance spatiale et l’esthétique.

Ece Calguner Erzan. Image gracieuseté du constructeur

Doriana Fuksas codirige Studio Fuksas, une société internationale connue pour ses projets innovants à travers le monde. En mettant l’accent sur la durabilité et l’inclusivité, elle a conçu des œuvres majeures comme l’aéroport international de Shenzhen Bao’an et le nouveau centre de congrès de Rome. Elle a été honorée de plusieurs titres prestigieux, dont celui de Commandeur de l’Ordre du Mérite de la République italienne.

Doriana Fuksas. Image gracieuseté du constructeur

Christèle Harrouk est le rédacteur en chef d’ArchDaily, avec une formation en architecture et en design urbain. Elle travaille chez ArchDaily depuis 2019, se concentrant sur l’autonomisation des femmes dans l’architecture et mettant en lumière les domaines sous-représentés, tout en façonnant la direction éditoriale inclusive de la plateforme.

Christèle Harrouk. Image gracieuseté du constructeur

Francine Houben est le partenaire fondateur et directeur créatif de Mecanoo. Ses créations, allant des théâtres aux parcs, sont ancrées dans des contextes culturels et environnementaux. Elle a reçu de nombreux honneurs, notamment des bourses et récompenses honorifiques, et a conçu des projets emblématiques tels que la Bibliothèque de Birmingham et le Centre national des arts de Kaohsiung.

Francine Houben. Image gracieuseté du constructeur

Michael Meredith est doyen associé et professeur à l’Université de Princeton et co-fondateur de MOS, un cabinet d’architecture bien connu. Ses travaux ont été largement publiés et il a enseigné dans des institutions prestigieuses comme Harvard et l’Université de Toronto.

Michael Meredith. Image gracieuseté du constructeur

Lyndon Nérico-fondateur de Neri&Hu, dirige un cabinet d’architecture interdisciplinaire avec des bureaux à Shanghai, Milan et Paris. En plus de son travail de design, Neri est un éducateur dévoué, occupant de nombreux postes d’enseignant dans des institutions prestigieuses comme Princeton et Harvard.

Lyndon Néri. Image gracieuseté du constructeur

Prix ​​​​Unbuilt Award : 100 000 EUR de fonds de prix et un livre imprimé

Le concours sélectionnera un gagnant dans chacune des trois catégories (petite, moyenne et grande échelle), ainsi que cinq mentions honorables par catégorie. Un étudiant gagnant sera également choisi dans chaque catégorie et un prix spécial sera décerné à la meilleure présentation. Tous les gagnants et mentions honorables seront présentés dans un livre imprimé par Buildner Books, mettant en valeur leur créativité et leur innovation.

Calendrier des compétitions

La date limite d’inscription finale est le 30 octobre 2024, avec une date limite de soumission le 20 novembre 2024. Les gagnants seront annoncés à la mi-décembre 2024.

Les autres concours en cours de Buildner incluent le Édition 2025 du concours Kingspan MICROHOME; le Défi du logement à un escalier à Denver faire face à la crise du logement dans le Colorado en invitant à des solutions de conception innovantes pour des logements de hauteur moyenne à un seul escalier ; et le Fondation Norman Foster Renaissance de la place de la liberté de Kharkivune initiative conjointe du conseil municipal de Kharkiv et de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) visant à améliorer les conditions en Ukraine dans le contexte du conflit en cours.