Le bug de l’iPhone 16 Pro hante les utilisateurs, mais un correctif sera bientôt disponible

Chaque nouveau modèle d’iPhone semble souffrir d’au moins quelques bugs majeurs. L’année dernière, les propriétaires d’iPhone 15 Pro se sont plaints de la surchauffe de l’iPhone. Alors qu’Apple a déclaré que cela était dû à des applications non optimisées, des tests ont montré que la puce A17 Pro était également plus susceptible de surchauffer que les autres puces.

Cette fois, les utilisateurs d’iPhone 16 Pro se plaignent d’un bug qui provoque le gel et le redémarrage aléatoires de leurs téléphones. Comme repéré pour la première fois par MacRumeursles gens se plaignent sur Reddit et Forums de la communauté d’assistance Apple.

On ne sait pas pourquoi ce problème se produit, mais les utilisateurs signalent que leurs iPhones se bloquent de manière inattendue, puis redémarrent. Plus impressionnant, ce bug hante les utilisateurs d’iPhone 16 Pro depuis sa sortie il y a un mois. Même avec iOS 18.0.1, les utilisateurs s’en plaignent.

Certains utilisateurs d’iPhone 16 Pro déclarent rencontrer ce problème en mode veille. Cependant, la plupart des gens se plaignent que c’est aléatoire. Finalement, l’écran cessera de répondre ou ne répondra presque plus, puis l’iPhone redémarrera rapidement.

Dans l’un des fils de discussion les plus longs sur Redditle premier utilisateur d’iPhone à signaler le problème a écrit :

Mon iPhone 16 pro est tombé en panne et a redémarré au moins 5 fois au cours de la dernière heure 🙁 c’est aussi un peu lent dans certains défilements, tout ce que je faisais était de chercher des fonds d’écran et d’essayer de changer mes icônes et cela a commencé après avoir essayé de changer le teinte sur les icônes, alors qu’elles se figeaient et s’éteignaient 🙁 maintenant, elles gelaient lorsque j’essayais de supprimer une application ou même de désactiver le mode faible consommation. Est-ce que quelqu’un vit cela aussi ?:/