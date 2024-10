Le bug bounty d’Apple Intelligence invite les chercheurs à tester ses allégations de confidentialité

Apple est invitant à des enquêtes dans le système Private Cloud Compute (PCC) qui alimente les requêtes Apple Intelligence plus gourmandes en calcul. La société étend également son programme de bug bounty pour offrir des paiements allant jusqu’à 1 000 000 $ aux personnes qui découvrent des vulnérabilités PCC.

La société s’est vantée du nombre de fonctionnalités d’IA (sous la marque Apple Intelligence) qui fonctionneront sur l’appareil sans quitter votre Mac, iPhone ou autre matériel Apple. Néanmoins, pour les requêtes plus difficiles, il les enverra aux serveurs PCC construits en utilisant Apple Silicon et un nouveau système d’exploitation.

De nombreuses applications d’IA d’autres sociétés s’appuient également sur des serveurs pour répondre à des requêtes plus difficiles. Pourtant, les utilisateurs n’ont pas beaucoup de visibilité sur la sécurité de ces opérations basées sur le serveur. Apple, bien sûr, a fait grand cas au fil des ans de son souci de la confidentialité des utilisateurs, de sorte que des serveurs cloud mal conçus pour l’IA pourraient creuser un trou dans cette image. Pour éviter cela, Apple a déclaré avoir conçu le PCC de manière à ce que les garanties de sécurité et de confidentialité de l’entreprise soient applicables et que les chercheurs en sécurité puissent vérifier ces garanties de manière indépendante.