Le buffet d’abonnement est peut-être terminé

Je ne sais pas si les stratégies d’abonnement tiendront, ou comment nous pourrions réagir à avoir plus de choix. Peut-être aimeriez-vous avoir la possibilité de payer moins au buffet parce que vous sautez toujours le dessert ou de payer un peu plus pour le filet mignon. Ou cela pourrait ruiner le simple attrait du buffet.

Il y a cependant des signes que les abonnements numériques à volonté sont de plus en plus nuancés. Certaines entreprises, dont Disney et Whole Foods, la chaîne d’épicerie appartenant à Amazon, facturent davantage les abonnés pour les extras convaincants. D’autres, dont Spotify et YouTube, expérimentent des abonnements moins chers mais assortis de compromis. Les deux stratégies peuvent montrer que le buffet numérique sans fin est en train de changer pour de bon.

Un buffet à volonté peut être glorieux. (Euh, au moins avant Covid-19.) Payez un prix unique et obtenez des options pour savourer du rosbif, de la pizza, des haricots verts, une fontaine de chocolat et plus encore. C’est la gourmandise rendue facile.

Quoi qu’il en soit, nous devrions nous habituer à plus d’expériences. Cette semaine, The Verge a rapporté que les deux Spotify et YouTube testent des offres d’abonnement moins chères avec des limitations. YouTube, qui facture 12 $ par mois aux États-Unis pour son service de vidéo et de musique sans interruption publicitaire, est tester une offre dans certains pays européens à moins de la moitié du taux habituel. Cette offre exclut certaines des fonctionnalités typiques que reçoivent les clients payants, y compris la possibilité de télécharger une vidéo pour plus tard lorsque vous n’aurez pas de connexion Internet. Spotify expérimente également une offre limitée pour aussi peu que 99 cents par mois par rapport à un abonnement mensuel typique de 10 $.

Disney va dans l’autre sens en facturant un supplément aux abonnés en streaming de Disney + qui souhaitent regarder à la maison certains de ses nouveaux films. Bloomberg News a rapporté cette semaine que Whole Foods est tester des frais de livraison de 9,95 $ dans certaines villes américaines. Jusqu’à présent, Whole Foods et le service d’épicerie Amazon’s Fresh n’ont généralement pas facturé de frais de livraison supplémentaires aux membres Prime. (Fresh ne nécessitera apparemment pas de frais de livraison distincts. Je ne comprends pas non plus.)

De nombreux services d’abonnement numérique à volonté sont déjà un peu nuancés, avec des prix plus élevés pour les ménages disposant de plus d’appareils et abonnements moins chers avec limitations dans certains pays à faible revenu.

La plupart du temps, cependant, ces entreprises ont une proposition relativement simple d’un prix unique pour tout ce qu’elles offrent. Et il existe des risques potentiels lorsque les entreprises s’éloignent du modèle à volonté. Les personnes qui paient déjà pour Prime ou Disney+ peuvent se sentir arnaquées lorsqu’on leur demande de payer encore plus. Les options d’abonnement à moindre coût pourraient attirer les utilisateurs qui avaient payé le prix fort.

L’une des superpuissances négligées de Netflix est qu’il n’y a (principalement) qu’une seule version, sans modules complémentaires pour les sports ou les films de nouveauté, ou des prix différents avec et sans publicités. La simplicité d’une offre d’abonnement unique élimine le besoin d’évaluer un tas d’options avant de décider de s’inscrire.