Le budget risque de nous faire perdre les prochaines élections générales, préviennent les rebelles conservateurs Rishi Sunak

LE budget risque de perdre Rishi Sunak lors des prochaines élections générales, ont averti hier soir de hauts députés conservateurs.

Le Premier ministre fait face à une révolte croissante après que la déclaration d’automne, lucrative, a augmenté les impôts à leur plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le budget risque de perdre Rishi Sunak aux prochaines élections générales, ont averti hier soir les hauts députés conservateurs Crédit : Getty

Le grand conservateur Sir John Redwood a averti que les hausses d’impôts n’encourageraient pas les gens à voter pour les conservateurs Crédit : Alamy

Pendant ce temps, on craint que le Brexit ne soit compromis dans le but de stimuler la croissance.

Certaines personnalités du gouvernement feraient pression pour un accord à la suisse avec l’UE – une décision qui déclencherait presque certainement une mutinerie au sein du Parti conservateur.

Le grand conservateur Sir John Redwood a averti que “les hausses d’impôts et l’austérité” ne “séduiront pas les électeurs”.

L’ancien ministre du Cabinet, Jacob Rees-Mogg, a déclaré que les impôts étaient “tout simplement trop élevés”.

Mais une rébellion conservatrice est susceptible de s’éteindre d’ici le vote du budget le mois prochain, car il s’agit d’un vote de confiance.

Cela signifie que tout conservateur votant contre les mesures risque d’être expulsé du parti parlementaire.

Écrivant dans The Sun dimanche, Sir John a déclaré: «Les gens n’ont pas voté conservateur en 2019 pour avoir des impôts élevés et des dépenses publiques inutiles. Ils n’ont pas voté le Brexit juste pour le plaisir.

“Nous avons voté pour les conservateurs afin d’obtenir des victoires sur le Brexit grâce à une baisse des impôts et à des règles plus sensées pour libérer l’entreprise et stimuler la prospérité.

« Je ne peux pas croire que le premier ministre veuille se battre contre une élection avec des promesses de hausses d’impôts et d’austérité à venir.

« Cela ne ravira pas les électeurs. Alors pourquoi ne pas commencer le changement maintenant ?

“Nous avons besoin de moins de dépenses publiques inutiles, de baisses d’impôts et d’un soutien adéquat des entreprises.

“Sans les efforts et les épargnants, gagner une élection sera peu probable.”

M. Rees-Mogg a déclaré: «La fiscalité en pourcentage de l’économie est tout simplement trop élevée. Cela limitera la croissance, et la croissance est ce dont nous avons besoin.