Le budget n’est pas le moment des augmentations d’impôts, prévient le rapport des députés multipartites

Le chancelier, Rishi Sunak, a déclaré qu’il souhaitait utiliser la déclaration du 3 mars pour «niveler» les électeurs sur la nécessité de régler la dette nationale de 2 billions de livres sterling du Royaume-Uni, et il devrait commencer à lever des fonds en augmentant l’impôt sur les sociétés et en gelant les seuils d’imposition sur le revenu afin que plus de gens passent à des tranches plus élevées à mesure que leurs revenus augmentent.