Le budget manque d’urgence pour lutter contre la crise climatique

«Si quelque chose résume l’engagement de ce gouvernement envers une reprise verte et des emplois pour l’avenir, c’est la construction d’un mine de charbon que nous ne pouvons même pas utiliser.

C’était le verdict sévère du chef de l’opposition Keir Starmer sur les mesures vertes décrites par le chancelier Rishi Sunak dans son annonce de budget mercredi après-midi.

«Ce budget aurait dû inclure un stimulus vert majeur, en apportant des milliards de livres d’investissement pour créer de nouveaux emplois et de nouvelles infrastructures vertes», a-t-il ajouté.

Ses propos ont été repris par les militants et analystes environnementaux, qui ont décrit les mesures annoncées dans le budget comme une «goutte dans l’océan» par rapport à ce qui est nécessaire pour faire face à la crise climatique.

Lire la suite

«Malgré tous les discours sur une reprise verte, ce budget suggère que la chancelière n’a pas réussi à mesurer l’urgence de l’urgence climatique», a déclaré Rebecca Newsom, responsable politique de Greenpeace UK.

Le Dr Mirabelle Muuls, professeur assistant en économie à l’Imperial College de Londres, a déclaré que l’annonce du budget était «une occasion manquée» de proposer des mesures vertes de premier plan avant la Cop26, une série cruciale de négociations de l’ONU sur le climat qui sera organisée par le Royaume-Uni. Plus tard cette année.

«Malgré l’urgence climatique, il semble y avoir une occasion manquée de s’assurer que les critères de changement climatique sont inclus dans toutes les parties du budget», a-t-elle déclaré.

Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles et des conseils sur la sauvegarde de la planète

«Ce budget n’est certainement pas le plan de relance net zéro que beaucoup espéraient pendant l’année de la Cop26.»

Les maisons vertes accordent une controverse

Le budget ne fait aucune mention de la subvention pour les maisons vertes, un programme phare lancé l’année dernière pour encourager les gens à améliorer l’efficacité énergétique de leurs maisons.

Le programme a été en proie à la controverse après que les ministres ont admis qu’une fraction seulement des bons proposés avait été réclamée avec succès et qu’environ 1 milliard de livres sterling d’argent non dépensé devait être retiré.

Ceci malgré le fait que les maisons du Royaume-Uni représentent actuellement environ 14 pour cent de ses émissions totales – et que les conseillers climatiques du pays a dit que la Grande-Bretagne devra rénover rapidement son parc de logements si elle veut atteindre son objectif de zéro net.

Fatima Ibrahim, co-directrice exécutive de Green New Deal UK, une organisation à but non lucratif, a déclaré: «L’échec de la réforme et de l’extension de la subvention pour les maisons vertes montre que ce gouvernement n’est pas du tout sérieux dans la lutte contre le changement climatique ou la précarité énergétique.

«Nous avons certaines des maisons les plus étanches d’Europe et chaque année, des dizaines de milliers de personnes meurent dans des maisons glacées. Nous avons besoin d’une armée de rénovateurs pour isoler chaque maison en Grande-Bretagne et créer des centaines de milliers de bons emplois. Compte tenu de l’ampleur du défi auquel est confronté le logement au Royaume-Uni, cette omission est un échec pur et simple. »

Sam Alvis, responsable du renouvellement vert au sein du groupe de réflexion Green Alliance, a déclaré que l’omission de la subvention pour les maisons vertes du budget était «un éléphant dans la pièce».

«La subvention était le programme phare du gouvernement pour les emplois verts, mais son absence dans le budget ne laisse guère confiance qu’elle ne sera pas abandonnée. Tirer des paquets de dépenses modérés comme celui-ci n’est pas un bon signe. »

L’indépendant comprend que le programme de subventions pour les maisons vertes est actuellement en cours de révision.

Dans son discours sur le budget, M. Sunak a confirmé que les droits sur les carburants seraient gelés pour la onzième année consécutive. La décision signifie que la taxe payée sur l’essence et le diesel restera à 57,95 par litre, le même prix qu’en 2011.

Analyse par le site Web du climat Slip en carbone avait précédemment constaté que le gel des droits sur les carburants depuis 2010 avait entraîné une augmentation des émissions de CO2 du Royaume-Uni jusqu’à 5% par rapport à ce qu’elles auraient été.

«Il est étonnant qu’un gouvernement qui s’engage à faire face à l’urgence climatique ait gelé une fois de plus les droits de carburant», a déclaré Mike Childs, responsable des politiques chez Friends of the Earth.

«Il n’est pas étonnant que la contribution des voitures particulières à la crise climatique ait à peine baissé au cours de la dernière décennie.»

Sunak a confirmé que la taxe sur le carburant serait gelée pour la 11e année consécutive (AFP / Getty)

Jonathan Bartley, co-chef du Parti vert, a également critiqué la décision de maintenir le gel des droits de carburant.

«Le gel de la taxe sur les carburants est une autre déception, mais nous serions allés bien plus loin que de simplement revenir à l’escalator annuel en imposant une taxe carbone élevée et croissante sur tous les combustibles fossiles», a-t-il déclaré.

«Une taxe sur le carbone est le moyen le plus rapide et le plus efficace de faire payer les plus grandes entreprises polluantes pour le carbone qu’elles émettent, signalant aux marchés que nous sommes déterminés à progresser rapidement vers le zéro net.»

La chancelière a annoncé certaines mesures qui ont été bien accueillies par les groupes verts.

Cela comprenait la confirmation d’une nouvelle banque d’infrastructure britannique pour financer des projets visant à aider le pays à atteindre son objectif de zéro net.

«Située à Leeds, la banque investira à travers le Royaume-Uni dans des projets publics et privés pour financer la révolution industrielle verte», a déclaré M. Sunak.

«À partir de ce printemps, il aura une capitalisation initiale de 12 milliards de livres sterling et nous prévoyons qu’il soutiendra au moins 40 milliards de livres sterling d’investissement total dans les infrastructures.»

Le chancelier a également confirmé rapports antérieurs que le Royaume-Uni lance un programme d’obligations vertes pour donner aux investisseurs la possibilité de participer à des projets visant à aider le pays à atteindre le zéro net.

Les militants ont accueilli favorablement les programmes, mais ont déclaré qu’il n’y avait toujours pas suffisamment de détails sur la manière dont ils fonctionneraient dans la pratique.

«Une banque d’infrastructure et des obligations vertes pourraient être des avancées, mais sans garantie qu’elles fourniront des investissements durables pour décarboner les bâtiments, les transports et l’industrie, il est peu probable qu’elles fassent beaucoup pour faire avancer l’action climatique», a déclaré Mme Newsom.

M. Sunak a également confirmé rapports que le mandat de la Banque d’Angleterre doit être mis à jour pour inclure une plus grande concentration sur les mesures de lutte contre la crise climatique. Les analystes ont décrit cela comme une mesure «prometteuse», mais ont de nouveau déclaré que les détails précis du changement de mandat de la Banque n’étaient pas encore clairs.

Un problème majeur avec les mesures vertes incluses dans le budget est qu’elles sont «minces dans les détails», a déclaré le Dr Jonathan Marshall, responsable de l’analyse à l’Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU), une organisation à but non lucratif basée à Londres. L’indépendant.

«Le budget a toujours été une petite teinte verte sur les bords plutôt que d’être vert tout au long», a-t-il déclaré.

«C’est une indication assez inquiétante de la façon dont le département pense [on climate change]. »