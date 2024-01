Le budget intérimaire de l’Inde tombe le 1er février. Voici à quoi s’attendre

“Le gouvernement est en mode électoral et ses principales composantes seront tacitement ciblées, le budget intérimaire étant probablement une déclaration politique”, ont déclaré les économistes de la banque.

En règle générale, le budget intérimaire ne comprend pas d’annonces politiques importantes et radicales.

Le budget intérimaire est considéré comme un plan financier provisoire pendant une année électorale, visant à répondre aux besoins financiers immédiats avant la formation d’un nouveau gouvernement. Le budget complet du syndicat ne sera rendu public qu’après les élections, qui auront lieu entre avril et mai.

Goldman Sachs prédit que l’Inde deviendra la deuxième économie mondiale d’ici 2075.

Dans l’état actuel des choses, l’Inde est déjà la cinquième économie mondiale, derrière les États-Unis, la Chine, le Japon et l’Allemagne.

Pour dépasser le reste des pays et devenir la deuxième économie après la Chine, l’Inde devra améliorer ses infrastructures et construire une meilleure connectivité routière et ferroviaire.

“L’accent mis sur les infrastructures est primordial, et cela inclut également les soins de santé et l’éducation”, a déclaré Kranthi Bathini, stratège actions chez WealthMills Securities, précisant que les énergies renouvelables et l’agriculture sont également une priorité.

Lors du budget annuel de l’année dernière, le gouvernement a annoncé qu’il augmenterait les dépenses d’infrastructure de 33 %, pour les porter à 10 000 milliards de roupies (122,29 milliards de dollars).

Nomura s’attend à ce que le gouvernement augmente les dépenses en capital d’environ 36 % au cours de l’exercice 2024-2025 et d’environ 16,5 % au cours de l’exercice 2025-2026, soulignant que cela maintiendrait les dépenses en capital du gouvernement central à 3,4 % du PIB.

“L’accent mis sur les investissements publics a été un choix politique délibéré du gouvernement pour remédier au déficit considérable d’infrastructures de l’Inde et un substitut aux investissements privés médiocres dans l’espoir que ces derniers seront finalement ‘entassés'”, a déclaré Nomura.

Dans un rapport publié lundi par le ministère indien des Finances, l’Inde a déclaré qu’elle était sur le point de devenir la troisième économie mondiale d’ici 2027, avec un produit intérieur brut de 5 000 milliards de dollars. Le ministère des Finances a également déclaré que l’économie pourrait connaître une croissance égale ou supérieure à 7 % au cours de l’exercice 2024.