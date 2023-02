Le budget genre de l’Inde a augmenté de plus de 30 % cette année

Le budget de genre de l’Inde, qui vise à réduire l’écart entre les sexes, s’est vu allouer 2,23 lakh crore ₹ dans le budget de l’Union 2023, soit seulement 2,12% de plus que les estimations révisées (RE) de 2,18 lakh crore ₹ pour 2022-2023. Cependant, il était d’au moins 30% plus élevé que les prévisions budgétaires (BE) de l’an dernier de 1,71 lakh crore.

Il y a eu une augmentation de 0,63 pour cent de la part du budget genre dans les dépenses totales du gouvernement. Le budget estimatif pour l’égalité des sexes s’élevait à 4,96 % des dépenses totales cette année, contre 4,33 % l’année dernière.

Le budget de genre a été introduit pour la première fois dans le budget 2005-06. Il vise à “ventiler le budget général du gouvernement en fonction de son impact sur les femmes et les hommes pour des secteurs neutres et sensibles au genre”, selon le ministère du Développement de la femme et de l’enfant. En fin de compte, le budget genre vise à atteindre l’égalité des sexes.

Décryptage des parties A et B du Gender Budget

Le budget de genre est divisé en partie A et partie B. La partie A met en évidence les régimes spécifiques aux femmes avec une allocation de 100 % pour les femmes, tandis que la partie B comprend les régimes où au moins 30 % de l’allocation est destinée aux femmes.

La partie A du budget de genre, qui a été allouée à plus de 88 000 crore ₹ cette année, est dominée par le Pradhan Mantri Awas Yojana (logements urbains et ruraux). Ces deux régimes ont attiré 90 % du financement total de la partie A du budget pour l’égalité des sexes.

La partie B – la plus grande des deux composantes – a reçu 1,35 lakh crore ₹ dans le budget 2023. La partie B comprend plusieurs programmes relatifs au développement rural, à la santé, à l’éducation et à l’autonomisation des femmes.

Il y a eu une énorme augmentation de 228 % dans la partie A du budget de genre par rapport à l’année dernière, tandis que la partie B a connu une baisse de 6 % par rapport à 2022-2023.

En fait, les estimations révisées pour la partie A en 2022-2023 étaient encore plus élevées – une augmentation de 238,26 % – que les estimations budgétaires pour la même période. En revanche, les estimations révisées pour la partie B étaient inférieures de 11,30 % aux estimations budgétaires pour 2022-2023.

Ce que certains régimes clés ont reçu

Safe City Project, une initiative dans le cadre du programme du Fonds Nirbhaya pour assurer la sécurité des femmes et des enfants, a vu son allocation multipliée par huit – de 165 crore ₹ en RE 2022-23 à 1 300 crore ₹ en BE 2023-24.

SAMBAL, un sous-régime comprenant d’anciens régimes comme One Stop Centre, Women Helpline et Beti Bachao Beti Padhao, n’a vu aucun changement d’allocation dans le budget 2023 – 562 crore ₹.

Un autre sous-programme SAMARTHYA, qui comprend des programmes d’autonomisation des femmes comme Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana et Swadhar Greh, a reçu 2 496 crore ₹ cette année. C’était 33% de plus par rapport à RE 2022-23 mais 2% de moins que BE 2022-23.

SAMBAL et SAMARTHYA font partie du programme global “Mission Shakti”, un programme intégré d’autonomisation des femmes qui est entré en vigueur en avril 2022.