Le budget du gouvernement britannique prolonge le programme de congé et dévoile une hausse de l’impôt sur les sociétés pour combler le trou noir économique des emplois rémunérés perdus au profit de Covid

Le gouvernement britannique continuera de payer les salaires des personnes qui ont perdu leur travail en raison de Covid-19 jusqu’en septembre, a déclaré mercredi le chancelier Rishi Sunak aux députés à la Chambre des communes lors du dévoilement du budget 2021 du pays.

L’extension de la soi-disant « programme de congé » signifie que le gouvernement couvrira jusqu’à 80 pour cent des salaires des employés que les entreprises ne peuvent pas se permettre de payer.

L’économie britannique a subi une baisse record du PIB de 9,9% en 2020 – la plus forte baisse de ce type depuis le début des records dans les années 1940.

Malgré le recul historique, Sunak a déclaré que l’économie britannique pourrait revenir à son niveau d’avant la pandémie d’ici le milieu de 2022, selon une prévision du Bureau de la responsabilité budgétaire.

Sunak a décrit plusieurs actions dans le cadre de ce qu’il a dit être un plan en trois parties dans son budget axé sur les emplois et les moyens de subsistance, les finances publiques et l’économie future du Royaume-Uni.

L’une des mesures les plus importantes annoncées était une augmentation de l’impôt sur les sociétés de 19 pour cent à 23 pour cent, une mesure que Sunak était généralement censée poursuivre pour commencer à rembourser la dette publique.

« Ce sont des décisions importantes à prendre. Des décisions qu’aucun chancelier ne veut prendre. Je reconnais qu’elles ne sont peut-être pas populaires, mais elles sont honnêtes ». Dit Sunak.

Les entreprises des secteurs de l’hôtellerie et du tourisme britanniques, qui ont été dévastées par la pandémie, bénéficieront également d’une prolongation de six mois du taux réduit de TVA de 5%, a déclaré Sunak.

Parmi les principales mesures affectant la vie quotidienne des gens, on peut citer le fait que 600 000 travailleurs indépendants supplémentaires pourront désormais prétendre à des subventions gouvernementales.

Le chancelier a également annoncé quelque 19 millions de livres sterling pour des programmes de violence domestique pour répondre à ce qu’il a appelé « une des tragédies cachées du verrouillage. »

Sunak a révélé que le gouvernement avait emprunté un montant record de 355 milliards de livres sterling cette année, son niveau le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale.

Il a également déclaré que le gouvernement annulerait toutes les taxes sur l’alcool et le carburant, s’est engagé à investir davantage dans l’énergie verte, a dévoilé un financement pour les arts et a annoncé la création d’un groupe de travail de 1000 enquêteurs du HMRC pour lutter contre la fraude liée à l’évasion et à la fraude fiscales.

Le chef de l’opposition travailliste Keir Starmer a accusé Sunak de « masquer les fissures au lieu de reconstruire les fondations » avec son budget.

Starmer a déclaré que le budget ne traitait pas correctement le service de santé britannique, le chômage, l’urgence climatique et les inégalités.

