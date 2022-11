Le budget du comté de DuPage demande une réduction de l’impôt foncier, un excédent de 40 millions de dollars – Shaw Local

Le comté de DuPage commencera l’exercice à venir avec un budget équilibré qui comprend de nouveaux projets et des augmentations de salaire pour les employés, tout en réduisant les impôts fonciers.

Les membres du conseil du comté ont approuvé à l’unanimité le plan de dépenses de 584,1 millions de dollars pour l’exercice 2023, qui commence le 1er décembre.

Il s’agit du budget final du président Dan Cronin avant qu’il ne quitte ses fonctions après 12 ans à la tête du gouvernement du comté. Cronin, qui a décidé de ne pas se faire réélire, laissera derrière lui un important excédent de comté de 40 millions de dollars au cours de l’année budgétaire en cours.

Lors de sa dernière réunion du conseil plus tôt cette semaine, Cronin a souligné ses années de gérance financière.

« Nous avons équilibré chaque budget. Nous avons maintenu les taxes foncières à un bas niveau, en faisant des investissements judicieux et prudents », a déclaré Cronin. «Le comté de DuPage est dans la forme financière la plus solide qu’il ait connue depuis longtemps. Nous avons incarné l’esprit de responsabilité, d’efficacité, de prestation de services positifs et innovants.

Les revenus de la taxe de vente, une source majeure de l’excédent, ont augmenté de 21,4 millions de dollars, ou 19,6 %, par rapport aux estimations budgétaires initiales. Le comté a affiché 12,1 millions de dollars rien qu’en août, le deuxième mois le plus élevé de tous les temps. Les taxes sur les ventes sur Internet, une source de revenus relativement nouvelle, sont l’un des principaux moteurs de l’augmentation, selon les planificateurs financiers.

Le comté devrait utiliser une partie de l’excédent pour financer les projets suivants :

• 3 millions de dollars pour des rénovations majeures du DuPage Care Center, une maison de retraite de 368 lits appartenant au comté.

• 2 millions de dollars pour les infrastructures de transport.

• 2,5 millions de dollars pour couvrir les frais de responsabilité et d’assurance.

• 6 millions de dollars pour remplacer le système financier du comté.

• 3,25 millions de dollars pour remplacer les véhicules vieillissants.

• 393 800 $ pour l’installation de panneaux solaires sur le toit du bâtiment administratif du comté.

• 398 680 $ pour un projet d’eaux pluviales à Winfield Creek.

• 250 000 $ pour le « programme de revitalisation des quartiers », un effort pour enlever ou réparer des bâtiments délabrés ou abandonnés.

Du côté des recettes, le budget prévoit une taxe foncière de 69,9 millions de dollars. Les membres du conseil du comté ont également accepté de réduire de 5 millions de dollars les impôts fonciers.

L’abattement, qui sera automatiquement déduit des factures d’impôt foncier en 2023, fera économiser au propriétaire d’une maison de 365 000 $ – la médiane de DuPage – une moyenne de 13,86 $. Ce propriétaire paie maintenant environ 193 $ en taxes foncières au comté. Après la réduction, ce chiffre devrait tomber à environ 179 $.

Le budget du fonds général, qui comprend les budgets de la plupart des bureaux et départements de comté, s’élève à 234,6 millions de dollars.

Comme indiqué dans le budget recommandé par Cronin, les employés non syndiqués devraient recevoir une augmentation du coût de la vie de 4 %, au lieu des 2 % habituels, versés en décembre. Le comté accordera également une augmentation au mérite de 2% en février 2023 aux employés éligibles.

La représentante d’État Deb Conroy succèdera à Cronin à la présidence. Conroy et les membres du conseil d’administration nouvellement élus entreront en fonction le lundi 5 décembre.

