Le budget des finances personnelles diffère de celui des petites entreprises

Dave Ramsey



Je sais qu’en matière de finances personnelles, vous êtes un grand partisan de vivre avec un budget mensuel écrit. Devriez-vous établir le budget d’une petite entreprise de la même manière que celui de votre ménage ? -Joseph

Le concept avec lequel vous travaillez est le même, mais ils sont quand même un peu différents.

Lorsqu’il s’agit d’une petite entreprise, vous essayez de projeter vos revenus et dépenses, projetant ainsi votre bénéfice pour le mois et les deux mois suivants. Ces trois mois forment ce que nous appelons un quart.

Si vous êtes en affaires depuis un certain temps, vous pouvez aller plus loin et effectuer généralement un travail raisonnablement précis de projection pour l’année entière.

En réalité, tout se résume à ceci : vous devez toujours planifier vos revenus et vos dépenses.

Les gens lisent aussi…

Certains propriétaires de petites entreprises ont tendance à renoncer à la planification à long terme et à vivre au jour le jour et de crise en crise.

Bien sûr, ils peuvent consulter les comptes de profits et pertes, mais c’est un peu comme regarder dans le rétroviseur en conduisant. La budgétisation n’est pas compliquée.

La budgétisation et la planification n’ont pas besoin d’être très sophistiquées, à condition que vous soyez réaliste quant au montant des revenus que vous générez et à vos coûts d’exploitation.

Le manque de planification et de gestion appropriée de l’argent – ​​faire en sorte que l’argent se comporte en projetant les revenus, les dépenses et ce genre de choses – sont les principales raisons pour lesquelles la plupart des petites entreprises échouent.

Ensuite, les propriétaires se retournent et accusent des « problèmes de trésorerie ». C’est un terme assez vague et, dans la plupart des cas, il s’agit d’un double discours. Cela vient généralement de quelqu’un qui a emprunté de l’argent et n’a pas pu effectuer les paiements ou qui a eu trop d’argent en sortie et pas assez d’argent en rentrée.

Vous devez vous projeter dans le futur et réfléchir à ce que vous allez faire et comment vous allez y parvenir. C’est vraiment tout ce qu’est le budget d’une petite entreprise.

Vous dites : « En réalité, c’est ce que nous devrions gagner ce mois-ci, et c’est ce que nous devrions dépenser ce mois-ci. » C’est ce que je dis à mon équipe lorsqu’elle établit des budgets. Et quand on y pense, il ne s’agit même pas de fixer des objectifs, mais plutôt d’avoir une conversation bien informée et informée avec le marché.

J’espère que cela vous aidera, Joseph !

La nouvelle application Tulsa World propose des fonctionnalités personnalisées. Téléchargez-le aujourd’hui.