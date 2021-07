Le budget des démocrates interdit les hausses d’impôts pour la plupart, mais voici qui pourrait payer plus

Le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., et le président Joe Biden arrivent au Capitole des États-Unis pour un déjeuner démocrate au Sénat le 14 juillet 2021. a attiré la colère | Getty Images Actualités | Getty Images

Les démocrates du Sénat visent à financer une mesure budgétaire de 3 500 milliards de dollars en partie grâce à des impôts plus élevés pour les sociétés et les riches, selon un cadre budgétaire publié mercredi. Les démocrates « interdisent » les augmentations d’impôts aux ménages gagnant moins de 400 000 dollars, ainsi qu’à d’autres groupes comme les petites entreprises et les fermes familiales, alors qu’ils cherchent à augmenter les revenus pour les initiatives d’énergie propre et une expansion du filet de sécurité sociale, selon le contour . Le cadre fiscal n’inclut pas de détails au-delà de ces points de haut niveau. Les législateurs vont maintenant travailler à la rédaction d’une législation en précisant les détails. S’il est adopté, le cadre représenterait un transfert significatif de ressources des riches vers les pauvres, selon certains experts.

C’est une redistribution très systématique des revenus du haut vers le bas. William McBride vice-président de la politique fiscale et économique fédérale à la Fondation fiscale

« C’est une redistribution très systématique des revenus du haut vers le bas, cela ne fait aucun doute », a déclaré William McBride, vice-président de la politique fiscale et économique fédérale à la Tax Foundation. « C’est très dramatique – et c’est le design. » Les législateurs qui soutiennent le plan l’ont qualifié de moyen d’assurer un système fiscal américain plus juste. « À une époque de richesse et d’inégalité des revenus massives et où la moitié de notre population vit chèque de paie en chèque de paie, ce projet de loi de réconciliation va enfin répondre aux besoins de nos familles de travailleurs en demandant aux riches et aux grandes entreprises de payer leur juste part d’impôts. « , a déclaré le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., président de la commission sénatoriale du budget. Le cadre partage de nombreux éléments du programme fiscal du président Joe Biden. Le revenu après impôt des 1% d’Américains les plus riches chuterait de 5% l’année prochaine à la suite d’un budget de la Maison Blanche publié en mai, le meilleur guide actuel pour analyser l’impact du plan des démocrates du Sénat, selon une estimation de la Tax Foundation. . Pendant ce temps, le revenu après impôt augmenterait de 16% pour le cinquième des salariés inférieurs en 2022, selon l’analyse.

(Les 1% supérieurs représentent les personnes gagnant plus de 413 000 $ par an et le cinquième inférieur comprend celles gagnant moins de 20 000 $, a déclaré McBride.) Le plan fiscal de Biden prévoit un taux d’imposition maximal de 39,6% pour les Américains les plus riches, contre 37% actuellement. Biden a également proposé de presque doubler le taux d’imposition maximal sur les gains en capital à long terme pour ceux dont le revenu annuel est supérieur à 1 million de dollars par an, et d’imposer les actifs avec plus de 1 million de dollars d’appréciation au décès du propriétaire. Le taux fédéral le plus élevé sur les gains en capital passerait à 43,4 % par rapport aux 23,8 % actuels, après prise en compte d’une surtaxe de 3,8 %. Pendant ce temps, l’administration Biden – et les démocrates du Sénat – prolongeraient une récente expansion du crédit d’impôt pour enfants, du crédit d’impôt sur le revenu gagné et du crédit d’impôt pour la garde d’enfants et de personnes à charge. Plus de Personal Finance :

L’inflation pourrait entraîner le plus grand COLA de la sécurité sociale depuis des décennies Ils financeraient également deux ans d’école maternelle universelle gratuite, créeraient un programme national complet de congés payés et étendraient l’assurance-maladie pour couvrir les frais dentaires, visuels et auditifs, entre autres mesures. Le plan du Sénat appelle également à une application plus stricte de l’impôt. Le département du Trésor estime qu’il peut lever 700 milliards de dollars sur une décennie, en partie en réprimant les riches contribuables qui sous-estiment leurs revenus dans des structures commerciales opaques. Les démocrates ont appelé à une augmentation du taux des sociétés, par rapport aux 21 % actuels établis par la loi sur les réductions d’impôt et l’emploi en 2017. La Maison Blanche a proposé 28 % et travaille avec d’autres pays pour établir un cadre d’imposition minimum mondial pour éviter la fuite des entreprises. aux paradis fiscaux. Il n’est pas clair si toutes ces initiatives se retrouveront dans la législation sur laquelle les démocrates du Sénat travaillent ou changeront au fur et à mesure de la rédaction d’un projet de loi. Certains fiscalistes sont sceptiques. Les démocrates du Sénat peuvent lever les 3 500 milliards de dollars sur la base des idées politiques énoncées dans leur cadre, en particulier sans augmentation des impôts pour ceux qui gagnent moins de 400 000 dollars. (Au-delà des impôts, les démocrates augmenteraient également leurs revenus grâce à des mesures telles que la renégociation des prix des médicaments sur ordonnance de Medicare.)