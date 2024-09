Le budget de « The Acolyte » était de plus de 230 millions de dollars

L’émission controversée en streaming « Star Wars » de Disney, « The Acolyte », aurait dépassé son budget de production prévu, selon une nouvelle fonctionnalité dans Forbes.

La série a été tournée au Royaume-Uni et la documentation sur son budget est donc divulguée publiquement après un certain point. Le point de vente indique que les coûts de la série. jusqu’à mi-chemin de la post-production, ont été révélés.

Le résultat est que le budget de la série atteignait 230,1 millions de dollars (172,7 millions de livres sterling) à l’époque, soit environ 50 millions de dollars de plus que ce qui avait été annoncé précédemment. Ce chiffre porte le coût par épisode à environ 28,8 millions de dollars, ce qui serait à peu près la cinquième série la plus chère à ce jour derrière « Rings of Power », « Citadel », « Secret Invasion » et « Stranger Things » S4.

Étant donné que les chiffres publiés n’étaient également à la hauteur qu’à mi-chemin de la publication, le chiffre final est probablement plus élevé. La production de la série a commencé en octobre 2022, et avant cela, Disney prévoyait qu’elle respecterait son budget.

Le fait qu’il semble avoir été dépassé, combiné à des chiffres d’audience faibles, ont probablement été des facteurs importants ayant conduit à l’annulation de l’émission – probablement plus que l’accueil hostile en ligne.

La série a atteint 4,8 millions de vues le jour de son lancement et s’est hissée à la sixième place du classement des 10 originaux de Nielsen pour son troisième épisode, mais est ensuite tombée du Top 10 alors que la réaction en ligne a augmenté avec des plaintes concernant sa qualité et sa diversité.