Le budget de Rishi Sunak pour encourager les prêts hypothécaires à faible dépôt pour les primo-accédants

Rishi Sunak prévoit d’inciter les prêteurs à fournir des prêts hypothécaires aux premiers acheteurs et aux propriétaires actuels, avec seulement 5% de dépôts pour acheter des propriétés d’une valeur maximale de 600 000 £.

Le Premier ministre, Boris Johnson, a déclaré: «Je veux que la rente d’une génération devienne un achat par génération et ces garanties hypothécaires à 95% aident à tenir cette promesse.

« Les jeunes ne devraient pas se sentir exclus de la possibilité de posséder leur propre maison et il sera maintenant plus facile que jamais de monter sur l’échelle de la propriété. »

Il est basé sur le système de garantie hypothécaire Help to Buy introduit en 2013 par David Cameron et George Osborne, qui a duré jusqu’en juin 2017.