Le budget de Rishi Sunak comprendra des mesures pour stimuler l’apprentissage des jeunes à la suite de la pandémie de Covid

Rishi Sunak utilisera le budget de la semaine prochaine pour définir de nouveaux plans visant à mettre les jeunes en Angleterre au travail après la perturbation de leur carrière causée par le coronavirus.

La chancelière annoncera un financement de 126 millions de livres sterling pour 40000 nouveaux stages, ainsi que de nouvelles incitations en espèces pour les entreprises à embaucher des apprentis et un nouveau programme permettant aux apprentis de travailler pour un certain nombre d’employeurs dans un secteur plutôt que de s’en tenir à un seul emploi.

Les initiatives ont obtenu le soutien du fils de l’ancien Premier ministre Tony Blair, Euan Blair, aujourd’hui directeur général de Multiverse, qui met des jeunes en situation d’apprenti.

Mais l’Institut d’apprentissage et de travail a déclaré que M. Sunak devait aller plus loin en accordant une aide supplémentaire pour payer les salaires du personnel qui serait autrement licencié, en maintenant le plan Kickstart pour les jeunes demandeurs d’emploi et en maintenant l’augmentation de 20 £ par semaine au crédit universel. .

Le directeur général du groupe de réflexion, Stephen Evans, a déclaré que les annonces de la chancelière étaient les bienvenues, mais a ajouté: «La rapidité est essentielle: les stages supplémentaires annoncés l’été dernier doivent encore être livrés, nous devons donc nous concentrer d’urgence sur l’action sur le terrain.

«Et nous avons besoin de plus de clarté sur la façon dont toutes ces initiatives s’articulent: nous avons plaidé pour une garantie jeunesse afin de garantir à tous les jeunes un emploi, une formation ou un apprentissage.

«Le plan pour l’emploi fera une différence, mais avec le chômage susceptible d’augmenter encore, le gouvernement devra aller plus loin, notamment en étendant le soutien aux congés et Kickstart et en maintenant en place l’élévation du crédit universel.»

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Les détails des plans sont apparus alors que la chancelière subissait une pression continue pour étendre le soutien aux coronavirus aux entreprises au-delà de la fin de la feuille de route de Boris Johnson pour lever l’essentiel des restrictions à la vie sociale et économique d’ici juin.

Lire la suite

Alors que M. Sunak devrait dire le 3 mars que le paquet de paiements de congés, d’allégements de taux d’affaires, d’interdictions d’expulsion et d’exonérations de TVA sera prolongé conformément au calendrier de M. Johnson, les organisations professionnelles et les syndicats ont fait la queue pour exhorter la chancelière à l’étendre davantage. à la fin de 2021 pour donner aux entreprises une chance de se remettre sur pied.

Aujourd’hui, le Betting and Gaming Council a lancé un appel en faveur de l’extension de l’allégement des taux commerciaux pendant 12 mois complets, afin d’aider les magasins de paris et les casinos après une année au cours de laquelle le rendement brut des jeux a chuté de 1,7 milliard de livres sterling.

«Avec des locaux fermés pendant une grande partie de l’année écoulée, cela aiderait à protéger les emplois et à supprimer une pression financière majeure sur les entreprises qui ont subi une perte de revenus importante pendant la pandémie», a déclaré Michael Dugher, directeur général de BGC.

Pendant ce temps, la Fédération de l’alimentation et des boissons a appelé M. Sunak à annoncer un examen des charges réglementaires pesant sur l’industrie, avertissant que les entreprises perdraient plusieurs fois les 260 millions de livres sterling de profit que le gouvernement prédit grâce aux restrictions promotionnelles proposées et à l’interdiction de la publicité en ligne.

Dans le cadre du programme d’apprentissage «flexi-job» de M. Sunak, les jeunes pourront s’inscrire dans des agences qui les placeront dans des postes chez une série d’employeurs d’un même secteur au cours d’un apprentissage.

À partir de juillet, les employeurs pourront soumissionner sur un fonds de 7 millions de livres sterling pour créer des agences, le premier apprentissage flexible devant commencer en janvier 2022.

Le programme est conçu pour permettre aux jeunes d’acquérir de l’expérience dans des secteurs tels que le cinéma et la télévision, qui reposent souvent sur des projets à court terme plutôt que sur un flux de travail continu.

Les incitations en espèces pour les employeurs à embaucher des apprentis seront portées d’avril à 3 000 £ par recrue, passant du niveau actuel de 2 000 £ pour un jeune de 16 à 24 ans et de 1 500 £ pour les plus de 25 ans.

Et 126 millions de livres sterling de nouveaux fonds iront à des stages pour 40000 jeunes de 16 à 24 ans qui n’ont pas les compétences, l’expérience et la confiance nécessaires pour commencer un apprentissage ou un emploi, et se voient offrir une expérience de travail, associée à une formation en Angleterre, en mathématiques et en compétences numériques. , entre 6 semaines et 12 mois pour les préparer au travail.

M. Sunak, a déclaré: «Notre plan pour l’emploi a propagé des opportunités et de l’espoir tout au long de la crise, aidant les gens à retourner au travail et exploitant leurs talents pour l’avenir.

«Nous savons qu’il y a plus à faire et il est essentiel que cela se poursuive tout au long de la prochaine étape de notre reprise, c’est pourquoi je renforce le soutien à ces programmes, en aidant les demandeurs d’emploi et les employeurs.

Euan Blair a déclaré: «En soutenant les employeurs qui créent plus d’apprentis, ces incitations devraient aider les entreprises à s’attaquer aux pénuries de compétences critiques et à contribuer à la reprise économique.