Dans l’ensemble, les dépenses augmenteraient de moins de 1% à un moment où l’Inde souffre de sa pire récession depuis des années tout en luttant contre le coronavirus. On estime que l’économie indienne, autrefois l’une des plus dynamiques au monde, a reculé de près de 8% au cours de l’exercice en cours, qui se terminera le 31 mars.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a proposé lundi un budget de près d’un demi-billion de dollars pour les 12 mois commençant le 1er avril, ce qui montre que New Delhi adopte une approche largement conservatrice. Les dépenses d’infrastructure et de santé devraient augmenter considérablement, mais le budget de M. Modi prévoit également une réduction de la dette.

NEW DELHI – Les plus grandes économies du monde essaient d’emprunter et de dépenser pour sortir de la pandémie, du plan de relance de 900 milliards de dollars de l’Union européenne au plan de sauvetage proposé par le président Biden pour 1,9 billion de dollars.

Le montant alloué à la défense, par exemple, ne représente qu’une fraction de plus que l’an dernier, alors même que les troupes indiennes et chinoises s’affrontent le long de leur frontière de haute montagne largement indéfinie.

«L’Inde s’est concentrée sur le sauvetage de vies et de moyens de subsistance, a pris la peine à court terme pour un gain à long terme, a reconnu que la croissance du PIB chuterait, puis se rétablirait et c’est le cas», a déclaré le conseiller économique en chef du gouvernement, KV Subramanian.

Ainsi, M. Modi tient à mettre l’économie en difficulté de l’Inde sous le meilleur jour possible. Avec des cas de coronavirus et des décès en forte baisse par rapport au dernier sommet de septembre, les économistes du gouvernement promettent une reprise spectaculaire.

Arun Kumar, professeur d’économie à l’Institut des sciences sociales de New Delhi, a déclaré que le gouvernement s’inquiétait également d’un déclassement du crédit par les agences de notation internationales, ce qui rendrait les emprunts plus coûteux pour le gouvernement.

L’économie indienne faisait face à des vents contraires bien avant la pandémie. Entre avril et décembre 2019, le PIB n’a augmenté que de 4,6%. Bien que les économies plus matures puissent envier ce taux, il marque un ralentissement par rapport aux années où la production du pays a augmenté de 7 à 8%.

Nirmala Sitharaman, ministre des Finances de l’Inde, a défendu jeudi la frugalité relative du gouvernement, affirmant que le budget n’était que la dernière d’une série d’interventions publiques destinées à soutenir les plus vulnérables de l’Inde, tout en stimulant la demande des consommateurs et les petites et moyennes entreprises une grande partie de l’économie indienne.

«Nous avons dépensé, nous avons dépensé et nous avons dépensé», a déclaré jeudi Mme Sitharaman aux journalistes. «Nous avons également montré une trajectoire claire pour la gestion du déficit et sa réduction.»

L’objectif de déficit de l’Inde est l’un des objectifs les plus ambitieux du budget. Le déficit budgétaire, qui était de 3,5% avant que la pandémie ne s’installe en Inde, a grimpé à 9,5% alors que le pays s’efforçait d’augmenter la fabrication de masques et d’autres équipements de protection, ainsi que de tester le coronavirus et d’étendre les distributions en espèces et les rations alimentaires à environ 800 millions de personnes. Mme Sitharaman vise à ramener le déficit budgétaire à 6,5%.

Malgré le manque de dépenses globales importantes, les investisseurs ont trouvé beaucoup de choses à aimer dans le budget. Il appelle à une augmentation des dépenses pour les agriculteurs – une priorité étant donné les manifestations à la périphérie de New Delhi ces dernières semaines – et à une plus grande privatisation des entreprises publiques. Après la présentation du budget, l’indice principal de la Bourse de Bombay a bondi de 5%.

Certains économistes sont restés sceptiques. Ils ont souligné des études comme un de l’Université Azim Premji qui a révélé que, parmi ceux qui ont perdu leur emploi entre avril et mai, un sur cinq est toujours sans travail.

M. Kumar, de l’Institut des sciences sociales, a déclaré que le gouvernement devrait être plus préoccupé par les répercussions sur le secteur informel – les personnes qui gèrent des magasins, conduisent des pousse-pousse ou n’apparaissent pas sur les listes de paie des entreprises. En raison d’un manque de données, l’impact sur leurs moyens de subsistance pourrait être bien plus important que prévu.

«Les principales composantes de l’économie sont toujours en baisse», a déclaré M. Kumar, ajoutant que les parties informelles de l’économie «sont en baisse substantielle».