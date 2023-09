Le budget de Macron pour tester la tolérance des contribuables à l’égard des dépenses climatiques

(Bloomberg) – Le gouvernement du président français Emmanuel Macron présentera mercredi un budget 2024 qui testera l’appétit des électeurs pour investir de l’argent public dans la transition climatique tout en retirant le soutien aux ménages touchés par l’inflation.

Le ministère des Finances dévoilera les détails d’un plan visant à augmenter les investissements dans les programmes verts à 40 milliards d’euros (42,5 milliards de dollars) l’année prochaine, contre 33 milliards d’euros en 2023. Le budget retardera également les réductions d’impôts promises précédemment et retirera les mesures qui ont protégé les ménages contre flambée des prix de l’énergie.

Ce changement risqué de priorités politiques est éclipsé par le besoin urgent de reconstruire les finances publiques après que Macron a défendu une approche de dépenses « quoi qu’il en coûte » pendant la pandémie de Covid. Le budget prévoit 16 milliards d’euros d’économies pour aider à stabiliser la dette et à réduire le déficit de 4,9 % à 4,4 % de la production économique.

Les tentatives passées de Macron de donner la priorité aux investissements verts n’ont pas abouti.

Une augmentation des taxes sur le carbone après qu’il soit devenu président en 2017 a déclenché le mouvement des Gilets jaunes qui s’est transformé en mois de protestations plus larges et parfois violentes contre le coût de la vie. Macron a finalement fait marche arrière, dépensant des milliards d’euros en allègements fiscaux pour les ménages dans le but de rétablir le calme.

Depuis sa réélection en 2022, les projets d’annonce d’une stratégie verte à long terme pour la transition climatique ont été retardés en raison de la colère – d’abord à cause de la réforme des retraites, puis après que la police a tiré sur un adolescent en juin.

« Toutes les études montrent que les Français sont inquiets du changement climatique, mais ils veulent des solutions abordables », a déclaré Anne Bringault, directrice des programmes de l’ONG Réseau Action Climat.

Les partis d’opposition ont déjà critiqué les projets de Macron. Même les Républicains, conservateurs sur le plan budgétaire, ont appelé à des réductions des taxes sur les carburants, une décision qui priverait l’État d’une importante source de revenus. Macron a exclu cette possibilité, estimant que cela compromettrait le financement de la transition climatique et le système de protection sociale.

Au lieu de cela, il a demandé à son gouvernement de faire pression sur l’industrie pétrolière pour qu’elle vende le carburant au prix coûtant. Il prévoit également de réintroduire des chèques d’un montant maximum de 100 euros pour les travailleurs à faible revenu qui dépendent de la voiture pour se déplacer.

« C’est très limité, mais c’est beaucoup plus pertinent car nous n’aidons pas les ménages qui n’en ont pas besoin », a déclaré Macron dimanche dans une interview télévisée. « Je veux être clair : nous abandonnons l’approche du ‘quoi qu’il en coûte’. »

Une grande partie des 16 milliards d’euros d’économies proviendra de la suppression progressive des aides aux entreprises et aux ménages. Le ministère des Finances a annoncé qu’il commencerait également l’année prochaine à réduire le soutien de longue date aux agriculteurs et au secteur de la construction en matière de carburant. D’autres domaines ciblés comprennent le soutien à l’apprentissage, le financement par l’État des congés de maladie et des ordonnances, ainsi que les allégements fiscaux pour l’investissement dans le logement.

Le gouvernement a également retardé la réduction des prélèvements sur la production en France – un élément clé du programme de réformes favorable aux entreprises de Macron. Son projet de réduction de 2 milliards d’euros des impôts sur les ménages a été repoussé jusqu’en 2025 au plus tôt.

On s’attend néanmoins à ce qu’il y ait quelques branches d’olivier pour les ménages, notamment une réitération du mantra de Macron de ne pas augmenter les impôts. Dans une démarche coûteuse pour les finances publiques, le gouvernement prévoit de perdre environ 6 milliards d’euros de recettes potentielles en fixant les seuils d’imposition sur le revenu à l’inflation. Le bouclier tarifaire sur l’électricité continuera d’exister dans une certaine mesure et, d’ici la fin de l’année, Macron affirme qu’il réformera les marchés de l’électricité pour reprendre le contrôle des prix de l’électricité.

« Macron essaie d’éviter les mesures qui pourraient générer un mouvement similaire à celui des Gilets jaunes », a déclaré Antonio Barroso, directeur adjoint de la recherche au cabinet de conseil politique Teneo.

Le bilan de Macron en matière de finances publiques a fait l’objet d’un examen plus attentif cette année après que Fitch Ratings ait abaissé la note de crédit du pays en avril, avertissant que l’impasse politique et les mouvements sociaux pourraient pousser son gouvernement vers une politique budgétaire plus expansionniste.

Selon les propres estimations du gouvernement, la hausse des taux d’intérêt fera grimper le coût du financement de la dette à près de 75 milliards d’euros en 2027, contre moins de 40 milliards d’euros cette année.

Le Conseil français de surveillance des finances publiques, le HCFP, a averti cette semaine que l’ensemble de la stratégie budgétaire du gouvernement repose sur des prévisions de croissance qui semblent « optimistes ».

Le budget repose sur une prévision de croissance économique de 1,4% l’année prochaine. Selon les économistes interrogés par Bloomberg, l’expansion ne serait que de 0,9 %.

