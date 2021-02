Le budget de l’Union 2021 sera présenté pour la première fois sous forme dématérialisée et le ministre des Finances Nirmala Sitharaman utilisera à la place une tablette Made In India au parlement aujourd’hui. La tablette remplace les papiers et fichiers habituels qui ont toujours fait partie du discours sur le budget de l’Union. Cela succède au Bahi Khata, que le ministre des Finances avait présenté l’année dernière. Le premier aperçu de la tablette vient alors qu’elle se trouve à l’intérieur d’une pochette de couleur rouge avec l’emblème national en relief sur la couverture.

L’utilisation d’une tablette Made In India est une double poussée pour la numérisation, ainsi que la poussée Atmanirbhar Bharat avec l’initiative Made in India du gouvernement indien. Le budget de l’Union 2021 adopte massivement la technologie. Auparavant, le gouvernement a déployé l’application Union Budget pour smartphones qui permettra aux utilisateurs de suivre les mises à jour budgétaires sur leurs téléphones. L’application Union Budget est actuellement disponible pour les téléphones Android et l’iPhone d’Apple. L’application Budget de l’Union se compose de 14 documents liés au budget, y compris la déclaration financière annuelle (AFS) prescrite par la Constitution, ainsi que les demandes de subventions (DG), le projet de loi financier, les reçus, etc. Le gouvernement central dit que les documents seront disponibles en hindi et en anglais – le tout de manière «écologique».