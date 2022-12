La forte augmentation des dépenses est une réponse à “l’environnement sécuritaire dégradé”, insiste le bloc

Les États membres de l’OTAN ont convenu d’augmenter le budget de l’alliance pour 2023 de plus de 25 %, a annoncé mercredi le bloc militaire. L’alliance dirigée par les États-Unis a justifié cette décision en faisant référence au conflit en cours entre Moscou et Kiev.

La décision a été motivée par la “environnement de sécurité dégradé” causée par la crise ukrainienne, selon le communiqué du bloc militaire.

“Je salue vivement l’accord sur les budgets civil et militaire de l’OTAN pour 2023”, a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, affirmant que “Seules l’Amérique du Nord et l’Europe, travaillant ensemble dans une OTAN forte, peuvent assurer la sécurité de notre milliard de personnes dans un monde plus dangereux.”

Le budget “civil” a été fixé à 370,8 millions d’euros, tandis que le budget militaire a atteint 1,96 milliard d’euros. Les chiffres constituent une forte augmentation par rapport à 2022, de 27,8% et 25,8% respectivement.

Les budgets représentent les dépenses de l’organisation elle-même, la partie « civile » couvrant « fonds pour le personnel, les frais de fonctionnement et les dépenses de programme du siège de l’OTAN et de son Secrétariat international. La partie militaire est destinée à couvrir les frais de “Siège social, missions et opérations de la structure de commandement de l’OTAN dans le monde entier.”

Lire la suite L’armée allemande ne respecte pas les obligations de l’OTAN – médias

Le troisième élément de l’alliance financé en commun, le Programme OTAN d’investissement au service de la sécurité (NSIP), qui couvre les coûts de construction ainsi que « investissements dans le système de commandement et de contrôle », a également reçu un coup de pouce. Le plafond du NSIP a été fixé à 1 milliard d’euros, soit une augmentation de 26,6 %.

La forte augmentation des dépenses pour les activités financées conjointement par le bloc intervient alors que plusieurs États membres se sont engagés à dépenser davantage pour la défense individuellement, invoquant la nécessité de reconstituer les stocks d’armes, qui ont été réduits grâce au soutien continu de Kiev. Ils ont également affirmé avoir besoin de renforcer leurs capacités face à la prétendue “La menace russe”. Les États-Unis à eux seuls ont approuvé un budget record de quelque 848 milliards de dollars, dont quelque 800 millions de dollars spécifiquement alloués à l’aide à l’Ukraine.

La Russie a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes concernant le bloc de l’OTAN en pleine croissance, dont l’expansion vers l’est a été ouvertement désignée par Moscou comme une menace majeure pour sa sécurité.

“L’expansion de l’OTAN reste le principal moteur de l’Occident dans les relations non seulement avec la Russie, les pays post-soviétiques et les anciens pays du Pacte de Varsovie, qui sont déjà presque tous absorbés par l’alliance, mais aussi, en général, dans les relations avec d’autres régions du monde,” a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov la semaine dernière.