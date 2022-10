Le budget de la police est l’une des dépenses les plus importantes de Toronto. Voici ce que vous devez savoir à ce sujet

Peu de problèmes financiers à Toronto ont reçu autant d’attention ces dernières années que le montant d’argent que la ville consacre aux services de police.

Depuis le meurtre de George Floyd par un policier de Minneapolis en mai 2020, les appels à réduire le financement de plus d’un milliard de dollars du service de police de Toronto (TPS) sont devenus un élément central du débat budgétaire annuel de la ville.

Le dernier conseil municipal, dirigé par le maire John Tory, a rejeté ces appels à deux reprises, votant plutôt pour maintenir ou augmenter le montant d’argent allant au TPS malgré les efforts de certains conseillers pour forcer une réduction.

Alors que les électeurs de Toronto se rendront aux urnes le 24 octobre, la question est dans l’esprit de beaucoup. Et comme la ville fait face à un déficit budgétaire de 857 millions de dollars, les dépenses de la police continueront d’être au cœur de ce débat.

Quelle est la taille du budget de la police de Toronto?

Pendant un certain nombre d’années, les dépenses de police ont toujours été la dépense la plus importante du budget de fonctionnement annuel de la ville, bien que cette année, elles aient été supplantées par la Toronto Transit Commission.

À 1,1 milliard de dollars, le budget de la police représente 7,4 % du budget de fonctionnement total de 15 milliards de dollars de la ville pour 2022, soit 23,7 % de la partie directement financée par les impôts fonciers. Il a augmenté de 24,8 millions de dollars, ou 2,3 ​​%, par rapport à 2021.

Dans les autres villes canadiennes, les dépenses de la police représentent 11 % du budget de fonctionnement total à Montréal en 2022, 21 % à Vancouver, 17,5 % à Calgary, 9,3 % à Ottawa et environ 18 % à Hamilton.

Dans sa présentation du budget 2022, le SPT a noté que le budget de la police a diminué en pourcentage de la partie du budget de la ville financée par l’argent des contribuables au cours des 10 dernières années, passant de 26 % en 2011 à 23 % en 2021, et que l’augmentation de cette année était inférieure au taux d’inflation de 2021 de 4,4 %.

Comment l’argent est-il dépensé?

Selon la demande de budget TPS 2022, 90% des fonds budgétisés pour les opérations de la police de Toronto en 2022 sont consacrés aux salaires, avantages sociaux, heures supplémentaires et autres dépenses liées à la rémunération des quelque 4 988 agents en uniforme et 2 400 membres du personnel civil du service.

TPS a déclaré que l’augmentation du budget permettrait au service de se concentrer, entre autres, sur la police communautaire, le programme de sécurité routière Vision Zero, la formation en santé mentale et la prévention et les enquêtes sur les crimes haineux.

La force a déclaré qu’elle réintroduirait également une équipe d’enquête pour lutter contre les tendances de la criminalité grave et renforcer les relations avec les communautés en poursuivant la mise en œuvre de la réforme de la police.

Plus de 90 % du budget de la police de Toronto est consacré aux dépenses liées à la rémunération. (Chris Young/La Presse Canadienne)

Alors que TPS a fourni une ventilation ligne par ligne de son budget en ligne, les critiques disent qu’il n’inclut pas suffisamment de détails pour que le public puisse évaluer à quel point l’argent est dépensé.

Akwasi Owusu-Bempah, professeur adjoint de sociologie à l’Université de Toronto, a déclaré à CBC que le public a le droit d’en savoir plus sur la façon dont la police déploie ses ressources.

“Combien de leur temps et de notre argent va-t-il à l’application des lois sur la drogue, va-t-il à la surveillance des armes à feu et des gangs par rapport aux efforts de police communautaire?” il a dit.

“Nous n’avons pas une bonne idée de ce que la police fait avec l’argent que nous lui donnons … et, plus important encore, quels sont les résultats de ce maintien de l’ordre.”

La police devrait-elle être financée et déchargée?

Des groupes comme Black Lives Matter soutiennent qu’une grande partie de l’argent qui va actuellement à la police serait mieux dépensé pour des initiatives communautaires.

Ils soutiennent que trop de personnes issues de communautés marginalisées sont blessées par les interactions policières et que les agents sont mal équipés pour fournir des services de circulation, prévenir les crimes violents et répondre aux appels concernant la santé mentale, l’itinérance et les surdoses de drogue.

Les décès de Regis Korchinski-Paquet, Ejaz Choudry et D’Andre Campbell mettent en évidence ce qui peut mal tourner lorsque la police répond aux personnes en crise de santé mentale, et un vaste rapport de la police de Toronto cet été a montré que les Noirs, les Autochtones et d’autres groupes divers sont touchés de manière disproportionnée par le recours à la force et les fouilles à nu par des officiers. Ce ne sont là que quelques-uns des derniers incidents qui ont ébranlé la confiance entre la police et les communautés qu’elle dessert.

L’activiste et auteur Desmond Cole a manifesté devant un débat entre cinq candidats à la mairie de Toronto lundi, les pressant de s’engager à retirer le financement de la police s’ils sont élus. (Radio-Canada)

Lundi, un groupe d’une vingtaine de militants représentant une coalition de groupes communautaires a organisé une manifestation en dehors d’un débat mettant en vedette cinq candidats à la mairie de Toronto, les appelant à retirer le financement de la police s’ils étaient élus.

Desmond Cole, journaliste, activiste, auteur et voix éminente de la communauté noire de Toronto, a déclaré que ce qu’ils préconisent ne signifie pas des communautés dangereuses.

Cole a déclaré que cela signifie prendre les ressources publiques actuellement réservées au maintien de l’ordre et aux sanctions et les rediriger vers des initiatives de prévention qui se concentrent sur les causes profondes de la violence, de la criminalité et de la pauvreté, y compris le logement, l’éducation, la santé mentale et d’autres soutiens.

“Nous n’avons pas besoin du budget de la police d’un milliard de dollars si nous prenons soin les uns des autres”, a déclaré Cole.

John Sewell, membre de la Toronto Police Accountability Coalition, a déclaré que permettre aux agences communautaires, et non aux policiers, de répondre aux appels de santé mentale et à ceux impliquant des personnes et des jeunes sans logement coûterait moins cher et donnerait de meilleurs résultats.

“Nous n’avons pas besoin d’officiers lourdement armés pour répondre à ces appels”, a déclaré Sewell.

La ville gère un projet pilote de trois ans du Toronto Community Crisis Service (TCCS) où des équipes mobiles composées de travailleurs d’urgence répondent à certains appels de santé mentale dans quatre secteurs de la ville. Mais Sewell a déclaré que des initiatives comme celles-ci doivent être accélérées.

Des milliers de personnes ont assisté à une manifestation à Toronto visant à retirer le financement de la police pour soutenir Black Lives Matter en juin 2020. Depuis cet été, la communauté a lancé des appels répétés pour réduire les dépenses de la police. (Nathan Denette/La Presse canadienne)

Jon Reid, président de la Toronto Police Association, le syndicat représentant les officiers, a déclaré que les appels au financement de la police sont “à courte vue” et que la grande majorité des interactions policières avec le public sont résolues “à la satisfaction de tous” sans recours à la force.

Reid a fait valoir que le TPS avait besoin de plus de financement, pas moins, car le service manque de personnel et ses agents sont surchargés de travail.

Selon le TPS, le service comptait 568 agents en uniforme de moins et 160 employés civils de plus l’an dernier qu’en 2010. Dans le même temps, la police a dû desservir une plus grande population par agent, les homicides et la violence armée ont augmenté et les temps de réponse s’allongent. plus long.

“Si nous devions réduire encore plus le nombre de policiers, ce serait dangereux, à mon humble avis, pour les communautés dans leur ensemble [and] dangereux pour nos officiers », a déclaré Reid.

Où en sont les candidats à la mairie ?

Peu après l’élection municipale de lundi, TPS fera sa demande de budget pour 2023, et les prochains maire et conseil seront chargés de l’accepter, de la modifier ou de la rejeter.

Une forte augmentation pourrait être difficile à avaler pour certains pour certains conseillers selon que la ville a comblé ou non l’écart budgétaire de 857 millions de dollars cette année.

Lors du débat de lundi, la candidate à la mairie Chloe Brown a fait écho au sentiment des défenseurs du financement.

“Il ne s’agit pas seulement de retirer de l’argent des services de police. Il s’agit de le transférer vers les soins de santé mentale afin que nous puissions sortir les gens de la rue et dans les communautés soutenues, réduisant ainsi le coût de l’hospitalisation et de l’incarcération”, a déclaré Brown.

Jon Reid, président de la Toronto Police Association, affirme que le TPS devrait être « remboursé » et non « définancé ». (Radio-Canada)

La plate-forme de Gil Penalosa propose de dissoudre l’unité montée TPS et d’utiliser à la place les 5,9 millions de dollars pour financer des projets Vision Zero.

Dans une déclaration à CBC Toronto, Penalosa a déclaré que son approche du budget de la police serait de commencer avec un “budget zéro”, d’évaluer ce qui est nécessaire et de ne financer que ce qui est justifié.

“La police a actuellement de nombreuses responsabilités supplémentaires pour lesquelles elle n’est pas formée, n’est pas adaptée et ne veut franchement pas dans son assiette. Je veux travailler avec la police pour trouver de meilleures solutions à ces domaines de travail”, indique le communiqué. .

À titre d’exemple, Penalosa a déclaré qu’il élargirait le pilote TCCS.

Sarah Climenhaga a déclaré qu’elle souhaitait rendre le processus budgétaire plus transparent et soutenait l’amélioration des réformes des services de police élaborées en consultation avec les agents de première ligne et les résidents.

“Je veux une ville sûre, où les communautés marginalisées et racialisées sont respectées, et où la force n’est pas utilisée à mauvais escient dans les rencontres impliquant la police. Je ne suis pas convaincue que le financement de la police permettra d’atteindre ce résultat”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Tory a clairement indiqué qu’il ne réduirait pas les dépenses de la police.

“Nous avons maintenu l’augmentation à 1,7% dans la ville à la croissance la plus rapide d’Amérique du Nord”, a déclaré Tory lors du débat de lundi, faisant référence à l’augmentation annuelle moyenne du budget de la police au cours de ses huit années en tant que maire.

“Nous avons réussi à financer la police de quartier et une foule d’autres modernisations et réformes de la police tout en limitant le budget. Et je pense que c’est la façon de le faire.”