Le budget de la défense 2024, otage de la « guerre civile » républicaine en cours

Une guerre civile républicaine – tel est le sentiment suscité par les luttes intestines persistantes entre le président de la Chambre, Kevin McCarthy (R-CA), et l’aile la plus conservatrice de son propre parti.

L’objectif actuel de ces législateurs est le projet de loi de dépenses qui empêcherait le gouvernement de se retrouver à court d’argent, mais le projet de loi sur la défense pour 2024 est coincé entre les deux.

Bien que cette mesure soit considérée comme l’une des plus conservatrices de l’histoire, à deux reprises cette semaine, une faction républicaine l’a empêchée d’avancer jusqu’au débat. Mardi, cinq membres du Congrès républicain se sont joints aux démocrates pour bloquer l’examen du projet de loi. Jeudi, ce nombre est passé à six.

L’opposition persistante a rendu furieux d’autres législateurs républicains qui sont également des vétérans.

« Qu’en est-il sur la scène mondiale alors que nous ne pouvons même pas en tant que pays, en tant que Congrès, adopter le budget de la défense ? Où se situent nos priorités », a interrogé la représentante Jen Kiggans (R-VA).

Kiggans est l’un des nombreux militaires de sa famille et elle représente l’une des plus grandes populations militaires en service actif du pays. La députée a déclaré à CBN News que les habitants de son district paieraient un lourd tribut à l’inaction du Congrès.

« Ce sont mes amis. Ce sont mes voisins. Ils sont déjà aux prises avec certains défis économiques. Nous avons une inflation qui bat toujours des records. Ils ont toujours du mal non seulement à payer leurs factures régulières. Mais si vous le vouliez « Pour acheter une nouvelle maison ou une nouvelle voiture, nous constatons des taux d’intérêt plus élevés que jamais. Ce sont des gens à revenu fixe. Nos militaires vivent de revenus fixes. Mes anciens combattants vivent de revenus fixes », a déclaré Kiggans.

Le problème majeur concerne l’accord sur le plafond de la dette conclu fin mai entre McCarthy et le président Biden. Dans ce document, l’administration a accepté un plafond de dépenses, mais selon Dakota Wood, chercheur principal pour les programmes de défense à La Fondation du Patrimoinela Maison Blanche demande de plus en plus d’argent.

« Il y a donc des membres du Freedom Caucus et d’autres parties du Parti républicain qui disent : ‘Eh bien, attendez une minute. Si vous essayez d’augmenter les dépenses, vous savez, en violation de cet accord antérieur que nous n’avons pas fait. « Nous sommes nécessairement d’accord avec ce que nous avons, vous savez, allé de l’avant et accepté, alors nous allons montrer nos désaccords en étant très opposés aux négociations budgétaires en cours qui entament l’année fiscale », a déclaré Wood à CBN News.

Même si Kiggans reconnaît que les dépenses gouvernementales sont hors de contrôle, elle ne croit pas que l’armée et la sécurité nationale devraient être utilisées comme levier.

« Je comprends ces frustrations de vouloir réduire le chiffre d’affaires à la baisse au niveau de l’exercice 22, et peut-être même plus bas, mais les dépenses militaires et de défense ne sont pas le lieu pour réduire en ce moment, surtout avec ce qui se passe dans le monde », » a déclaré Kiggans.

Alors que McCarthy lutte pour unir les Républicains de la Chambre, les Démocrates du Sénat préviennent que le projet de loi de dépenses de la Chambre sera mort dès son arrivée, ce qui rend la fermeture du gouvernement encore plus probable.

***Veuillez vous inscrire aux newsletters CBN et télécharger l’application CBN News pour vous assurer de continuer à recevoir les dernières nouvelles d’un point de vue distinctement chrétien.***