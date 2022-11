Le budget de la déclaration d’automne de Rishi Sunak augmente les impôts et réduit les dépenses

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Le nouveau gouvernement du Premier ministre Rishi Sunak a exécuté jeudi un revirement brutal de la part de son prédécesseur, dévoilant un nouveau plan économique qui prévoit des milliards de dollars de réductions de dépenses sévères parallèlement à de fortes augmentations d’impôts, dans un ensemble conçu pour stabiliser les finances sceptiques. marchés et lutter contre la flambée de l’inflation.

Dévoilant le plan quinquennal, le nouveau ministre britannique des Finances, le chancelier de l’Échiquier Jeremy Hunt, a averti que le Royaume-Uni était confronté à une «tempête économique» mondiale, avec une flambée des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, associée au taux d’inflation le plus élevé – 11,1% le mois dernier — en plus de 40 ans.

Il a reconnu que le paquet de 65 milliards de dollars – moitié en nouvelles taxes et moitié en réductions de dépenses – serait douloureux et ressenti par les citoyens ordinaires. Alors qu’il lisait la déclaration à la Chambre des communes, les législateurs des deux côtés étaient, pour la plupart, inhabituellement silencieux.

Hunt a déclaré à la nation que les données montrent que la Grande-Bretagne est déjà en récession, qu’il a qualifiée de “récession fabriquée en Russie”, en raison de sa guerre en Ukraine.

Hunt a déclaré qu’il était crucial pour le gouvernement britannique de travailler aux côtés de la Banque d’Angleterre pour réduire la pression inflationniste. Il a reconnu que la Grande-Bretagne devait «donner au monde confiance… que nous payons notre chemin» et il a donc déclaré que son plan fiscal et de dépenses réduirait les emprunts au fil du temps. Le gouvernement se donnera cinq ans pour atteindre ses objectifs d’endettement et de dépenses, au lieu de trois ans actuellement.

Les chefs de l’opposition affirment qu’une partie de la douleur économique ressentie aujourd’hui a été causée par le Parti conservateur lui-même, au pouvoir depuis 2010.

“Le gâchis dans lequel nous nous trouvons est le résultat de 12 semaines de chaos conservateur, mais aussi de 12 ans d’échec économique conservateur”, a déclaré Rachel Reeves, l’homologue de Hunt au sein du Parti travailliste d’opposition.

“Ce gouvernement a poussé notre économie dans une boucle catastrophique où une faible croissance entraîne une hausse des impôts, une baisse des investissements et une compression des salaires, avec la réduction des services publics – tout cela frappe à nouveau la croissance économique”, a-t-elle déclaré.

La Grande-Bretagne est le seul pays du Groupe des Sept qui n’a pas encore retrouvé sa taille d’avant la pandémie, après avoir souffert d’une décennie de baisse de la productivité et de croissance des revenus quasi stagnante.

Les économistes, y compris certains responsables de la Banque d’Angleterre, affirment également que le Brexit – l’obsession dévorante des gouvernements conservateurs précédents – n’a pas aidé mais a probablement nui à l’économie britannique, et continuera probablement de le faire. Sunak, un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs, a été l’un des premiers défenseurs de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne.

Lors d’une audition en commission à la Chambre des communes plus tôt cette semaine, Swati Dhingra, membre du comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre, a déclaré aux législateurs: “Il est indéniable maintenant que nous assistons à un ralentissement beaucoup plus important du commerce au Royaume-Uni par rapport à le reste du monde.”

Elle a déclaré que le Brexit avait contribué à la hausse des prix et à la baisse des salaires.

La feuille de route d’aujourd’hui contraste fortement avec celle publiée il y a à peine huit semaines par le gouvernement précédent qui proposait des milliards de dollars de réductions d’impôts non financées. Les marchés ont reculé, ce qui a fait monter en flèche le coût des emprunts publics – et les taux hypothécaires et de prêt –, alors que le malheureux premier ministre de Liz Truss a implosé.

Truss avait juré de transformer la Grande-Bretagne en une économie à faible taux d’imposition et à salaires élevés, mais elle n’a pas expliqué comment elle paierait pour ses réductions d’impôts radicales. Les critiques l’ont dénigrée comme une idéologue du côté de l’offre colportant des retombées économiques. Truss elle-même a admis qu’elle avait tenté d’aller «trop loin, trop vite». Son mandat de premier ministre a été le plus court de l’histoire britannique.

Le nouveau ministre des Finances, le quatrième en autant de mois, cherche à rassurer les marchés sur le retour des adultes aux commandes.

Le budget de Hunt signifie que des millions de personnes paieront plus d’impôts sur leurs revenus. À titre d’exemple, les personnes gagnant plus de 148 000 $ par an paieront le taux le plus élevé de 45 % à partir de l’année prochaine. Les taux d’imposition des sociétés, autrefois censés diminuer, resteront désormais les mêmes.

Hunt a déclaré que même si les dépenses publiques continueront d’augmenter en termes réels chaque année au cours des cinq prochaines années, elles le feront à un rythme plus lent. La plupart des réductions de dépenses prévues dans le plan viendront plus tard. Les élections sont prévues en 2025.

Les prévisions indépendantes tant attendues de l’Office for Budget Responsibility (OBR), un chien de garde officiel, étaient décidément sombres. Il prévoit une croissance globale pour cette année à 4,2 %, mais la taille de l’économie diminuera de 1,4 % en 2023. L’agence prévoit un taux d’inflation de 9,1 % cette année et de 7,4 % l’année prochaine, avec un chômage qui devrait passer de 3,6 % en 2023 à 4,9 % en 2024.

L’OBR a déclaré jeudi que malgré le nouveau soutien du gouvernement pour subventionner et plafonner les factures d’énergie en hausse, le niveau de vie allait chuter de 7% au cours des deux prochaines années, effaçant huit années de croissance.

La Banque d’Angleterre a averti que le pays se dirigeait vers sa plus longue récession de l’histoire moderne ; les taux d’intérêt et les taux hypothécaires sont à la hausse; et de plus en plus de travailleurs, des infirmières aux travailleurs des transports, sont en grève ou menacent de le faire. Paris a récemment dépassé Londres en tant que plus grand marché boursier d’Europe après que les craintes de récession aient nui aux actions britanniques.

Tout cela sur fond de bouleversements politiques et économiques extraordinaires. La dernière fois que le gouvernement britannique a dévoilé un budget, la livre est tombée à son plus bas niveau face au dollar américain, puis la Banque d’Angleterre a dû intervenir.

La nouvelle administration Sunak présente pour la première fois ses plans économiques et espère rassurer les marchés sur le fait que la crédibilité, la compétence et la prudence en matière d’emprunt sont quelque chose qu’ils peuvent attendre de la Grande-Bretagne.

Matthew Agarwala, économiste à l’Université de Cambridge, a déclaré que l’échec spectaculaire de ce qui est devenu connu sous le nom de “Trussonomics” avait laissé Sunak dans une boîte.