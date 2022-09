Le budget de Kwasi nous donnera plus – mais l’argent sera avalé par les factures d’énergie – Les lecteurs du Sun réagissent au mini budget

L’informatique a été présentée comme le plus gros budget de réduction d’impôts en un demi-siècle pour dynamiser l’économie britannique.

Mais comment le don de 45 milliards de livres sterling par an du chancelier Kwasi Kwarteng affectera-t-il les familles Sun?

Le budget du chancelier Kwasi Kwarteng est l'un des plus importants depuis des années

Tout au long de la crise du coût de la vie, nous avons parlé à un panel de lecteurs de Sun pour savoir comment ils s’en sortent.

Ici, ils donnent leurs verdicts sur le mini budget historique d’hier.

L’employé du NHS

MEGAN DANCER, 28 ans, gagne 22 000 £ et son partenaire Dan, 32 ans, touche 24 000 £ en tant qu’opérateur de machine dans l’industrie sidérurgique.

Ils ont une hypothèque de 188 000 £ sur leur maison à Bournemouth, le gaz et l’électricité coûtant 1 620 £ par an.

Megan Dancer et son partenaire Dan disent que leurs économies d'assurance nationale iront sur les factures d'énergie

Avec la réduction d’impôt de 1 pence et les modifications apportées à l’assurance nationale, ils gagnent 617 £ par an.

Megan, employée du NHS, déclare: «C’est plus que ce à quoi je m’attendais – 50 £ par mois, c’est génial.

«Mais nous avons reçu un e-mail de notre fournisseur d’énergie pour dire que notre nouveau tarif énergétique est de 48 £ supplémentaires par mois, nous aurons donc environ 2 £ pour jouer avec. Et nous ne sommes même pas encore en hiver.

« Le budget ne va pas aider les personnes qui en ont le plus besoin. Il aide ceux qui ont beaucoup d’argent.

“Ils disent qu’ils veulent que nous mettions cet argent supplémentaire dans l’économie, comme sortir pour un repas, mais cela va juste aller sur nos factures de chauffage.

“Notre prêt hypothécaire à taux fixe se termine en septembre de l’année prochaine, lorsque les remboursements seront beaucoup plus importants.”

L’agent de sécurité

Muhammad Afzal dit qu'il gagnera 50 £ par mois

DAD Muhammad Afzal est mieux loti de 589 £ grâce à la suppression de la hausse de l’assurance nationale et à 1p de réduction de l’impôt au taux de base.

Muhammad, 41 ans, qui gagne 45 000 £ par an, vit avec sa femme Aneela et leur fille de 11 ans Izzah à Ilford, dans l’est de Londres.

Ils paient 1 200 £ par an pour le gaz et l’électricité, mais la remise de 400 £ sur la facture d’énergie, qui commence le mois prochain, devrait couvrir toute hausse de prix.

Muhammad dit : « Le budget était positif et audacieux. J’aurai 50 £ par mois de plus dans ma poche, donc c’est bien.

“C’est toujours le cas que les riches tirent le meilleur parti de toute réduction d’impôt parce qu’ils paient le plus d’impôts.

« À l’avenir, j’aimerais voir une aide plus ciblée pour les personnes à faible revenu.

“Mais avec les réductions des factures d’énergie, dans l’ensemble, ils ont bien réussi.”

L’agent de sécurité Muhammad a une hypothèque fixe de 300 000 £ qui doit être renouvelée l’année prochaine.

Il dit: “Il semble que mon hypothèque va augmenter jusqu’à 300 £ par mois – c’est un gros souci.”

L’assistante sociale du collège

Michael Thorpe dit que les changements ne l'aideront pas du tout

GRANDAD Michael Thorpe, 62 ans, a un contrat zéro heure dans un collège et gagne 13 000 £ par an.

Il reçoit également environ 3 000 £ en crédit universel.

Il paie 920 £ par an en électricité et paiera 300 £ supplémentaires dans le cadre de la garantie énergétique.

Mais cette hausse devrait être compensée par la remise de 400 £.

Les changements fiscaux et NI signifient qu’il ne gagnera que 11,90 £ par an.

Michael, de Southend, Essex, déclare : « Cela ne m’aidera pas vraiment à régler ma facture d’électricité. Liz Truss est Maggie Thatcher déguisée.

“Je suis vraiment inquiet des coûts énergétiques. Je vais chauffer une pièce et y rester.

“Je connais beaucoup de gens qui font la même chose.”

Selon les nouvelles règles, les gens devront travailler au moins 15 heures par semaine pour réclamer le crédit universel.

Michael a déclaré : « En dehors des périodes scolaires, je ne pourrai pas travailler 15 heures par semaine.

« Je suis absent pendant huit semaines pendant l’été. C’est deux mois pendant lesquels je n’aurais pas les moyens de payer mon loyer.

Le coiffeur

Rebecca Suter dit que sa facture d'électricité annuelle est tout simplement trop chère

REBECCA SUTER, 45 ans, de Loughborough, Leics, travaille à domicile en tant que coiffeuse et gagne 21 320 £ par an. Sa facture d’électricité annuelle est de 1 980 £.

« Le plafonnement des prix est bon, mais la facture est encore bien trop élevée », dit-elle.

« Je ne peux pas continuer à augmenter mes prix parce que mes clients vont arrêter de venir. C’est vraiment difficile de savoir quoi faire pour le mieux.

Elle gagnera 342 £ par an grâce à l’assurance nationale et aux changements fiscaux dans le mini budget.

Rebecca dit : « J’aurai 27 £ de plus par mois à dépenser. C’est très bien. Cela me donnera un peu plus de répit. »

Mais elle est dégoûtée que le plafond des bonus des banquiers soit supprimé.

Elle déclare : « Ils gagnent déjà des millions par an et maintenant ils sont récompensés pour leur travail. C’est dégoutant.

« C’est toujours la même chose — ceux qui ont plus obtiennent plus. Et ceux qui n’ont rien, n’obtiennent rien.

“Dans l’ensemble, je ne pense pas qu’il y ait de quoi être étonné.”

Le professeur suppléant

James Arthur dit que les gens qui gagnent plus devraient payer plus d'impôts

MARIÉ James Arthur, 33 ans, et sa femme Amélie, 34 ans, qui travaille dans le marketing, gagnent tous les deux 45 000 £ par an.

Ils seront mieux lotis de 1 180 £ par an lorsque l’augmentation de 1,25% de l’assurance nationale sera supprimée en novembre et que 1p sera réduit de l’impôt de base en avril prochain.

Le couple et leur fils Leon, âgé d’un an, vivent à Ashtead, dans le Surrey, et dépensent 3 600 £ par an en gaz et en électricité, ce qui aurait explosé avant que le gouvernement n’intervienne.

Grâce à la remise de 400 £ sur la facture d’énergie, il est peu probable qu’ils aient à payer plus pour le gaz et l’électricité pendant six mois.

Le professeur James dit : « Les réductions d’impôts sont un développement substantiel. Cela signifie que nous pouvons économiser ou l’utiliser pour couvrir les frais de garde d’enfants.

“Mais comment allons-nous payer tous les emprunts du gouvernement?”

Il est mécontent de supprimer le taux d’imposition le plus élevé de 45 % pour les gros revenus.

James dit : « Les gens qui gagnent plus devraient payer plus d’impôts. Leur taux devrait être plus élevé, pas plus bas.

L’employé de supermarché

Allan Dunn dit que "tout vaut mieux que rien" et sera mieux loti de 85 £

L’ANCIEN chauffeur de camion Allan Lunn a pris sa retraite en 2014 après 37 ans de travail, mais travaille maintenant à temps partiel dans un supermarché.

Lui et sa femme Sam, une aide-soignante à temps partiel, gagneront 85 £ par an.

Allan, 71 ans, de Horncastle, Lincs, déclare : « Tout vaut mieux que rien.

“Cela revient à environ sept livres par mois, donc ce n’est pas la pire chose au monde et ce n’est pas la meilleure. C’est toujours mieux d’être mieux loti.

Il pense que le mini budget a été décevant dans l’ensemble.

Il dit : « Je pensais qu’ils auraient pu faire quelque chose sur la TVA et la taxe sur les carburants.

“Cela ne m’affecte pas tant que ça, mais je connais quelqu’un qui dépense 300 £ par mois uniquement pour la course de l’école.”

Allan reçoit 9 360 £ de pension d’État, complétée par près de 3 000 £ par an d’une pension privée.

Il gagne 170 £ par semaine dans un supermarché local et paie 31 £ d’impôt par semaine.

Pendant ce temps, Sam, 62 ans, rapporte 7 904 £ de son travail.

La maman handicapée

Lyndsey Tate dit qu'elle a commencé à pleurer après le budget et ne sait pas comment elle va s'en sortir

La mère célibataire HANDICAPÉE Lyndsey Tate, 40 ans, n’est ni meilleure ni pire après le mini budget.

Lyndsey, qui vit à Kellington, North Yorks, avec sa fille Georgia, dix ans, admet : « Quand le budget a été terminé, je vais être honnête – j’ai juste commencé à pleurer.

“Je ne sais pas comment je vais me rendre à Noël, encore moins offrir un cadeau à ma fille.

«Nous savions que ce n’allait pas être formidable pour les personnes bénéficiant d’allocations, mais tout ce que le Premier ministre a fait, c’est donner aux riches.

“Ils ont réduit les impôts des 1% les plus riches et n’ont rien fait pour tout le monde. Ils ont complètement laissé de côté une grande partie de la société.

“Pas seulement les personnes bénéficiant d’allocations, mais toute personne à revenu faible ou moyen.”

Lyndsey, qui souffre de polyarthrite rhumatoïde, d’anxiété et de stress post-traumatique, déclare : « Le deuxième paiement du coût de la vie de 400 £ sera pratique, mais c’est un crachat dans l’océan.

« Je ne peux pas payer mes factures même si elles sont restées au prix qu’elles sont maintenant. Je ne sais pas comment nous allons survivre à l’hiver.