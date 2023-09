Le budget de Joliet pour 2024 est estimé à 500 millions de dollars – Shaw Local

La ville démarre tôt son budget 2024, estimé à 500 millions de dollars.

Le directeur financier de Joliet, Kevin Sing, a récemment présenté les principaux aspects du budget, y compris un calendrier prévoyant une audience publique sur le budget et le prélèvement fiscal le mardi 17 octobre.

Ces dernières années, le conseil municipal n’a commencé à examiner le budget qu’en novembre. Mais le comité des finances du conseil avait déjà eu un aperçu des plans budgétaires avant que Sing ne fasse sa présentation au conseil plénier le 18 septembre.

« À tout moment à partir du 17 (octobre) après qu’il soit disponible pour adoption », a déclaré Sing.

Kevin Sing, directeur financier de Joliet (Bob Okon)

Les éléments budgétaires présentés au conseil comprenaient :

• Une augmentation de 7 millions de dollars des recettes fiscales foncières pour les opérations municipales, tout en conservant le même taux d’imposition, en raison des nouvelles constructions et de l’augmentation de la valeur des propriétés.

• Recommandations pour 15 nouveaux postes ajoutés à la masse salariale de la ville, dont un directeur municipal adjoint et un directeur des communications.

• Un passif non capitalisé de 726 millions de dollars dans la caisse d’assurance maladie, en grande partie dû aux coûts futurs des soins de santé des retraités.

« C’est un élément que nous devons commencer à examiner », a déclaré Sing à propos du passif non financé de l’assurance maladie.

En affirmant que le passif non capitalisé pour les soins de santé « augmente considérablement », Sing a recommandé que la ville commence à allouer 44 millions de dollars par an dans le but de couvrir le passif non capitalisé dans 20 ans. Les 44 millions de dollars s’ajouteraient à un budget de 32 millions de dollars destiné à couvrir les coûts de l’assurance maladie en 2024.

Les impôts fonciers sont estimés à près de 59 millions de dollars pour le fonctionnement de la ville et des bibliothèques.

La bibliothèque publique de Joliet a son propre conseil d’administration mais est financée par un prélèvement d’impôt foncier approuvé par la ville. Ce prélèvement devrait générer 6,3 millions de dollars en 2024, contre 6,1 millions de dollars cette année.

La plupart des opérations quotidiennes de la ville sont couvertes par son fonds général, qui est proposé à 220 millions de dollars, soit à peu près le même qu’en 2023. Le fonds propose un excédent de 336 000 $.

Le fonds de stationnement de la ville, qui reflète les coûts des opérations de stationnement du centre-ville, demeure un problème. Le budget de stationnement de 1,6 million de dollars, financé par les frais de stationnement, devrait connaître un déficit de 776 000 dollars.

Le budget de l’eau et des égouts, financé principalement par les redevances d’eau et d’égout, devrait afficher un excédent de 7,2 millions de dollars, avec des revenus totaux de 81,4 millions de dollars et des dépenses de 74,2 millions de dollars.

Des discussions sur le budget sont prévues lors des ateliers du conseil municipal les lundis et le 16 octobre.