Le budget de Biden donnerait au CDC le plus gros coup de pouce financier depuis près de 20 ans

Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris reçoivent une mise à jour sur la lutte contre la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) lors de leur visite aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC) à Atlanta, Géorgie, États-Unis, le 19 mars 2021.

La première proposition de budget du président Joe Biden donnerait la plus forte augmentation de financement en près de deux décennies à l’agence qui suivrait le plus étroitement la pandémie de coronavirus, a déclaré vendredi son administration.

Le plan budgétaire pour l’exercice 2022 comprendrait 8,7 milliards de dollars de financement discrétionnaire pour les Centers for Disease Control and Prevention, selon les documents budgétaires partagés par le Bureau de la gestion et du budget.

L’agence a déclaré que l’augmentation budgétaire s’appuierait sur les investissements du CDC distribués dans le plan de sauvetage américain, le plan de secours Covid de 1,9 billion de dollars que Biden a promulgué en mars.

Le nouveau financement serait utilisé pour « soutenir les principales améliorations des capacités de santé publique dans les États et les territoires, moderniser la collecte de données de santé publique à l’échelle nationale, former de nouveaux épidémiologistes et d’autres experts en santé publique, et reconstruire la capacité internationale de détecter, de se préparer et de répondre aux nouvelles menaces », a déclaré l’OMB.

Mais la proposition de budget irait au-delà du financement du travail de l’agence axé sur les maladies.

Les documents budgétaires indiquent que 153 millions de dollars seraient alloués au programme des déterminants sociaux de la santé du CDC pour travailler à « l’amélioration de l’équité en matière de santé et de la collecte de données pour les populations raciales et ethniques ».

Le gouvernement fournirait également 100 millions de dollars pour le programme Climat et santé du CDC dans le cadre d’un investissement de 1,2 milliard de dollars dans le renforcement de la résilience aux incendies de forêt, aux inondations, aux sécheresses et à d’autres catastrophes liées au climat.

La demande de budget pour le Département de la santé et des services sociaux doublerait ou la recherche sur la prévention de la violence par arme à feu au CDC et aux National Institutes of Health

Dans l’ensemble, le HHS demande 133,7 milliards de dollars de financement discrétionnaire – une augmentation de 25,3 milliards de dollars, ou 23,4%, par rapport au budget promulgué de l’exercice 2021.

