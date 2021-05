Le budget de Biden comprendra 5 billions de dollars de nouvelles dépenses fédérales au cours de la prochaine décennie

Le budget de Biden prévoit également que l’inflation n’atteindra pas plus de 2,3% par an au cours des 10 prochaines années, reflétant la conviction de l’administration selon laquelle les préoccupations de certains économistes concernant l’inflation galopante sont exagérées.

Le premier effectuerait des investissements majeurs à la fois dans les infrastructures traditionnelles et dans les technologies vertes, ce qui, selon Biden, est essentiel pour rendre l’Amérique compétitive dans l’économie mondiale. Cela renforcerait également le réseau électrique américain, élargirait l’accès à large bande et renforcerait les soins aux personnes âgées et handicapées.

Cette deuxième pièce contient un financement supplémentaire pour deux ans de pré-K universel gratuit et deux ans de collège communautaire gratuit. Il finance également des services de garde d’enfants fortement subventionnés pour les familles de la classe moyenne, des congés familiaux payés par le gouvernement fédéral et des crédits d’impôt pour enfants élargis.

Le coût combiné de ces deux programmes est de 4,1 billions de dollars au cours de la prochaine décennie, et ils seraient payés principalement par des impôts plus élevés sur les sociétés et les contribuables les plus riches.

La Maison Blanche négocie actuellement avec les républicains du Sénat sur un éventuel accord d’infrastructure bipartisan, mais cette négociation est distincte de la demande de budget de l’exercice 2022.

Les budgets présidentiels sont généralement un plan en une partie et une liste de souhaits en une partie, conçus pour illustrer les priorités politiques du président autant qu’ils le sont pour informer les appropriateurs du Congrès.

Les demandes de budget présidentielles dépendent également du Congrès pour les adopter. Mais avec les démocrates qui contrôlent les deux chambres cette année, Biden a de bien meilleures chances de voir son budget promulgué par la loi que la plupart de ses récents prédécesseurs.

Au cours de la dernière année de mandat de l’ancien président Barack Obama en 2016, les républicains qui contrôlaient à la fois la Chambre et le Sénat ignoré son budget dans son ensemble.