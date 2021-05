Le budget de Biden comprend des plans de dépenses, une augmentation de la santé et des fonds pour l’éducation

WASHINGTON – Le président Joe Biden a publié vendredi sa demande de budget pour l’exercice 2022 au Congrès, le premier budget officiel de sa présidence et un changement radical par rapport à son prédécesseur, Donald Trump.

Le budget de Biden intègre ses deux propositions nationales de signature, le plan américain pour les familles et le plan américain pour l’emploi, dont aucun n’a encore été sérieusement débattu par le Congrès.

Cela illustre également à quel point les priorités de Biden sont différentes de celles de Trump. Par exemple, il demande une augmentation de 41% pour le ministère de l’Éducation par rapport à l’année dernière, plus 23% de plus pour le ministère de la Santé et des Services sociaux et 22% de plus pour l’Agence de protection de l’environnement.

Le financement du département de la Sécurité intérieure, qui a mis en œuvre les politiques d’immigration agressives de Trump, diminuerait d’un dixième de pour cent. Une autre priorité de Trump, le ministère de la Défense, verrait une augmentation du financement de seulement 2%.

La demande de budget principal pour 2022 est de 6 billions de dollars. Mais sur ce montant, seuls 300 milliards de dollars sont de nouvelles dépenses demandées pour l’année prochaine. Au lieu de cela, la grande majorité sera consacrée à des programmes que le gouvernement est obligé par la loi de financer, comme l’assurance-maladie, la sécurité sociale et les intérêts sur la dette nationale.

Un autre 1,5 billion de dollars sera dépensé sur des éléments discrétionnaires, qui comprennent le financement des agences fédérales. Environ la moitié de cette somme est déjà réservée au ministère de la Défense, le reste étant réparti entre les dizaines d’agences et de départements fédéraux.

Du côté du paiement, le budget de Biden intègre une grande variété de changements au code des impôts qui, selon la Maison Blanche, peuvent financer ses plans de dépenses intérieures de plusieurs billions de dollars. Les principaux d’entre eux sont une augmentation du taux d’imposition des sociétés de 21% à 28%, ainsi qu’une application accrue de l’IRS et des impôts plus élevés pour les contribuables les plus riches.

Les modifications fiscales comprennent également un ensemble de modifications fiscales «Made in America» qui pénalisent les entreprises américaines pour la délocalisation d’emplois, en particulier pour fabriquer des produits qui sont ensuite revendus aux consommateurs américains.

Comme la plupart des budgets présidentiels, la Maison Blanche s’appuie sur des projections optimistes des taux de chômage et de la croissance du PIB pour faire valoir que les plans de dépenses coûteux se rentabiliseront par une croissance accrue.

Le chômage, selon les projets de la Maison Blanche, tombera à 4,7% d’ici la fin de l’année, 4,1% en 2022 et 3,8% l’année suivante. Après cela, ils prévoient qu’il restera à 3,8% pendant les sept années suivantes.

S’adressant aux journalistes avant la publication du plan vendredi, Cecelia Rouse, présidente du Conseil des conseillers économiques de Biden, a déclaré que les taux d’intérêt historiquement bas font maintenant le moment idéal pour le gouvernement fédéral de contracter une dette supplémentaire pour moderniser l’économie et se développer. le filet de sécurité sociale.

La Maison Blanche prévoit qu’avec le temps, les propositions de Biden augmenteraient suffisamment la productivité et les dépenses de consommation pour se payer elles-mêmes, et finiraient par réduire le déficit en 15 ans.

Le budget de Biden a déjà été examiné de près par certains progressistes, qui notent qu’il n’inclut pas d’option publique de santé, qui était l’un des engagements de campagne de Biden.

Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que Biden se tournerait plutôt vers le Congrès pour l’aider à créer une option publique et à adopter un projet de loi permettant à Medicare de négocier avec les sociétés pharmaceutiques sur les prix des médicaments.

Dans un communiqué, le président a déclaré que le document était « un budget pour ce que notre économie peut être, qui peut servir notre économie et comment nous pouvons la reconstruire en mettant en avant les besoins, les objectifs, l’ingéniosité et la force du peuple américain et centre. «

Vous pouvez lire le président budget entier ici.