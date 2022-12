Le budget de 45,1 millions de dollars de DeKalb pour 2023 obtient le feu vert initial, la taxe foncière de 7,1 millions de dollars est approuvée – Shaw Local

DeKALB – Les dirigeants de la ville de DeKalb lors d’une récente réunion du conseil municipal ont approuvé un budget préliminaire de 45,1 millions de dollars pour 2023 et ont donné l’accord final pour la taxe foncière de 2022 qui collectera 7,1 millions de dollars de recettes fiscales.

Les deux mesures ont été adoptées par 7 voix contre 0. L’échevin du cinquième arrondissement, Scott McAdams, était absent. Les dirigeants municipaux examineront le budget lors de la réunion du conseil du 12 décembre lundi.

Les principaux moteurs de dépenses inclus dans le fonds général, qui sert à payer les opérations quotidiennes de la ville, sont les dépenses de personnel telles que les soins de santé et les coûts de retraite à 82%, soit environ 36 millions de dollars, selon document de la ville.

La budget comprend également des fonds destinés à des postes supplémentaires à temps plein, y compris le nouveau directeur du logement sans crime au bureau du directeur municipal, un nouveau coordonnateur des ressources humaines, un poste de pompier/ambulancier paramédical et un poste d’administrateur du service d’incendie, cinq nouveaux policiers , trois nouveaux télécommunicateurs pour le service de répartition du service de police et un poste d’entretien à temps plein. Un poste de travaux publics à temps partiel sera également ajouté, selon des documents.

Certains postes seront également supprimés, notamment un poste d’inspecteur des bâtiments non pourvu, un assistant non pourvu du directeur municipal, un assistant administratif à temps partiel au service des ressources humaines de la ville et un commandant de police pour compenser le coût du rôle de logement sans crime. , récemment occupé par le Cmdr Bob Redel de la police de DeKalb, maintenant à la retraite.

Les dépenses d’entretien des rues sont passées d’une moyenne de 860 000 dollars à 2,6 millions de dollars par an, selon les documents de la ville. Le taux de la taxe locale sur les carburants de 0,095 $ constitue la plus grande source de revenus pour les dépenses du fonds général de ce type. La ville utilise également des fonds publics et fédéraux provenant des taxes sur les carburants pour améliorer les infrastructures.

Les projets d’entretien des rues qui devraient voir des améliorations en 2023 sont les remplacements des ponts North First Street et Lucinda Avenue, selon les documents de la ville.

La taxe locale sur les carburants de la ville est généralement répartie entre les coûts utilisés pour payer les dépenses routières à 7 cents, les dépenses d’aéroport à 1,5 cent et le remplacement du véhicule à 1 cent.

Les dirigeants municipaux envisagent l’utilisation des fonds locaux et des fonds Medicaid de l’État pour répondre aux besoins de remplacement des véhicules dans le cadre du budget 2023.

La ville estime qu’il lui faudrait environ 4 millions de dollars pour remplacer les véhicules qui sont actuellement en déclin ou dans un état critique, selon les documents de la ville. Les fonds d’investissement généraux pour l’entretien de la flotte devraient avoir un manque à gagner annuel estimé à 215 000 $.

Le taux de la taxe locale sur les carburants devrait aider à générer environ 120 000 $, ce qui en fait le principal facteur responsable des dépenses de la police et du service des travaux publics, selon les documents de la ville.

Les autres revenus destinés à aider la ville à répondre à ses besoins sont les paiements de location évalués à environ 179 000 $ des entreprises de télécommunications avec des antennes sur les châteaux d’eau de la ville et environ 200 000 $ en collecte auprès d’un ou plusieurs dispensaires de cannabis.

Lors de la réunion également, les dirigeants de la ville de DeKalb ont approuvé la version finale de la taxe foncière de 2022, destinée à collecter 7,1 millions de dollars combinant à la fois les cotisations de la police et des pompiers. Ce chiffre représente une augmentation de 4% des revenus par rapport à l’année dernière, selon les documents de la ville.

Le prélèvement comprend cependant un taux d’imposition réduit par rapport à 2021, ce qui signifie que le taux de collecte de la ville n’augmentera pas.

Un prélèvement est un outil économique utilisé pour déterminer le montant de financement qu’une unité gouvernementale peut s’attendre à recevoir au cours de l’année à venir pour financer ses opérations.

La taxe globale de la ville, qui comprend un montant de 2,9 millions de dollars pour la bibliothèque publique de DeKalb, équivaut à environ 10 millions de dollars, selon les documents de la ville.

Selon les prélèvements, les propriétaires de DeKalb dont les propriétés sont évaluées à 321 000 $ paieraient environ 988 $ sur la partie municipale de leur facture d’impôt foncier de 2022, soit environ 9,50 $ de moins qu’en 2021, selon les calculs de la ville. Sur la partie bibliothèque, ces mêmes propriétaires paieraient environ 413 $ sur le prélèvement de la taxe foncière de la bibliothèque, soit environ 23 $ de plus qu’en 2021.