Le budget de 3,5 billions de dollars des démocrates finance des programmes familiaux, l’énergie propre et Medicar

Le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, un démocrate de New York, prend la parole lors d’une conférence de presse au Capitole des États-Unis à Washington, DC, États-Unis, le vendredi 28 mai 2021.

WASHINGTON – Les démocrates du Sénat ont publié mercredi le cadre de leur projet de loi de résolution budgétaire de 3 500 milliards de dollars, qu’ils espèrent adopter plus tard cet été lors d’un vote de ligne de parti.

Le projet de loi contiendra la quasi-totalité du projet de loi American Families Plan du président Joe Biden, ainsi que l’ajout d’une couverture Medicare élargie pour les soins auditifs, visuels et dentaires.

Cependant, la durée de vie de chacun des programmes est encore incertaine, tout comme le montant d’argent qui sera consacré à chacun des dizaines de programmes du projet de loi.

Ce sont parmi les questions épineuses que les démocrates prévoient de résoudre en interne plus tard cet été et cet automne.

On ne sait pas non plus quand le Sénat prévoit de voter sur la résolution budgétaire. La législation fait son chemin à travers le Congrès main dans la main avec un autre projet de loi, une proposition d’infrastructure bipartite de 1,2 billion de dollars qui est toujours en cours de rédaction.

Plusieurs démocrates centristes ont indiqué qu’ils souhaitaient adopter le projet de loi sur les infrastructures avant de voter pour le projet de loi de résolution budgétaire.

S’il devient finalement loi, le projet de loi budgétaire massif modifiera profondément la façon dont des millions d’Américains éduquent leurs enfants, s’occupent des personnes âgées et financent les soins de santé.

Voici les projets phares :

Créer un programme national complet de congés familiaux et médicaux payés.

Financer une école maternelle universelle gratuite pour tous les enfants de 3 et 4 ans.

Financez un collège communautaire gratuit pour tous les étudiants, augmentez le montant total des subventions Pell et augmentez la récompense individuelle maximale.

Élargir l’accès au programme EBT d’été, qui aide certaines familles à faible revenu avec enfants à acheter de la nourriture en dehors de l’année scolaire.

Prolonger la disposition du plan de relance Covid de 1,9 billion de dollars en réduisant les primes d’assurance maladie pour ceux qui achètent une couverture par eux-mêmes.

Prolongation de l’extension du crédit d’impôt pour enfants qui était incluse dans le projet de loi d’allégement Covid.

Le projet de loi contient également un financement pour des programmes d’énergie propre, dont beaucoup ont été supprimés de l’accord bipartite sur les infrastructures que Biden et un petit groupe de démocrates ont conclu avec les républicains le mois dernier.

Parmi les programmes que la législation financerait figurent des incitations fiscales pour l’énergie propre et les véhicules électriques, un programme Civilian Climate Corps pour les jeunes et des projets d’intempérisation et d’électrification des bâtiments écoénergétiques.

Afin de financer les nouveaux investissements massifs, les démocrates ont annoncé leur intention d’augmenter les impôts des sociétés et des particuliers les plus riches. Ils prévoient également de financer une application renforcée par l’IRS, afin de sévir contre les personnes qui paient moins ou trichent sur leurs impôts.

Un autre élément de l’équation sera la nouvelle réduction du méthane et les frais d’importation des pollueurs, pour augmenter les revenus et accélérer les réductions d’émissions.

Ceci est une histoire en développement, veuillez vérifier les mises à jour

— Emma Newburger de CNBC a contribué à ce rapport.