Le budget retardé de 1,8 billion d’euros de l’UE et le fonds de récupération des coronavirus ont finalement été approuvés jeudi après que la Hongrie et la Pologne ont retiré leur veto.

Il intervient alors que les dirigeants européens se réunissent à Bruxelles pour un sommet.

Charles Michel, président du Conseil de l’UE, composé de dirigeants de pays européens, a confirmé l’accord sur Twitter.

« Maintenant, nous pouvons commencer la mise en œuvre et reconstruire nos économies », a-t-il ajouté.

La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est également félicitée de l’annonce, écrivant sur Twitter: « L’Europe avance ».

« 1,8 billion d’euros pour alimenter notre reprise et construire une UE plus résiliente, verte et numérique », a-t-elle également écrit.

La Hongrie et la Pologne avaient bloqué l’approbation du prochain budget septennal de l’UE le mois dernier au milieu de plans visant à lier les paiements en espèces au respect par un pays des valeurs européennes fondamentales.

Les deux pays font l’objet d’une procédure au titre de l’article 7 – la soi-disant «option nucléaire» de l’UE qui permet aux États membres d’être sanctionnés s’ils sont soupçonnés de porter atteinte à la démocratie et à l’État de droit.

Varsovie et Budapest avaient accusé Bruxelles de « chantage politique » sur la politique.

Aucun détail de l’accord conclu entre la Hongrie, la Pologne et l’Allemagne – qui détient la présidence tournante de l’UE pour six mois – n’a pas encore été publié.

Le paquet de 1,8 billion d’euros comprend le cadre financier pluriannuel (CFP), le budget septennal de l’UE, d’un peu moins de 1,1 billion d’euros, et le fonds de relance COVID-19 de 750 milliards d’euros, connu sous le nom de Next Generation EU.

(Plus d’informations sur cette histoire du rédacteur politique d’Euronews Darren McCaffrey dans le lecteur ci-dessus)