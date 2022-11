Le budget d’austérité britannique avait un trou «massif» qui nuira à la croissance: Michael Saunders

Cela s’est produit alors que l’Office indépendant pour la responsabilité budgétaire a confirmé que l’économie britannique est déjà en récession et fait face à une contraction de 1,4 % du PIB en 2023, tandis que le niveau de vie devrait chuter à son rythme le plus élevé jamais enregistré.

Essentiellement, le choc sur l’économie qui est à l’origine de l’inflation n’a pas été une production ou une demande plus forte que prévu, mais plutôt un déficit de la production du côté de l’offre de l’économie, ce qui signifie que la barre pour une demande excédentaire susceptible de surchauffer l’économie est beaucoup plus faible.

“La grande surprise de l’année dernière n’est pas que l’économie ait été plus forte que prévu, car elle ne l’a pas été, c’est que l’offre de l’économie a été plus faible que prévu, avec pour résultat que le chômage est plus faible que prévu et que l’inflation intérieure pression est plus forte que prévu, même si la croissance du PIB n’a pas été plus forte que prévu”, a expliqué Saunders.

Il a ajouté que la politique monétaire doit donc garantir que l’économie ne croît pas plus vite que son taux anémique actuel, car la croissance de la production potentielle est faible, ce qui signifie que le gouvernement doit recourir à “peu ou pas de croissance des dépenses publiques ou à une augmentation de la charge fiscale”. s’il veut remettre sa situation budgétaire sur une trajectoire soutenable.

“Si vous pensez à cette trajectoire de production précédente, le MPC et l’OBR pensent que la production potentielle est inférieure au quatrième trimestre 2019, mais… sur trois ans au rythme pré-pandémique, vous vous attendriez à une croissance de la production potentielle de probablement 4,5 %, quelque chose comme 1,5% par an, c’est donc ce manque à gagner par rapport à ce qui était de toute façon une tendance assez misérable”, a déclaré Saunders.

“Nous avons passé la majeure partie des 10 dernières années à dire que la croissance de la production potentielle est faible parce que regardez à quel point nous sommes en dessous de la tendance pré-GFC (Global Financial Crisis), et maintenant nous sommes même tombés en dessous de la tendance post-GFC. “

Les plans budgétaires de Hunt comprennent environ 30 milliards de livres sterling de réductions des dépenses publiques, dont les plus importantes ont été fortement reportées au-delà d’avril 2025, soit après les prochaines élections générales du pays.

“Je pensais que la déclaration d’automne avait juste un énorme trou là où une stratégie de croissance à long terme aurait dû être”, a déclaré Saunders à CNBC par téléphone.

“Retarder la compression des dépenses publiques ne consiste pas vraiment à essayer d’améliorer les perspectives de croissance à long terme, il s’agit simplement d’essayer de limiter la douleur de l’ajustement à des perspectives de croissance potentielle faible.”

Un porte-parole du Trésor britannique n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC.