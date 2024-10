Le budget d’Appleton augmente les dépenses de 4 % mais réduit le fardeau de la plupart des contribuables

APPLETON — Le maire Jake Woodford budget municipal proposé pour 2025 appelle à une augmentation de 4,2% des dépenses, mais à une légère diminution des impôts fonciers pour une majorité de propriétaires, due en partie à la correction d’une erreur d’évaluation commise l’année dernière par le ministère du Revenu du Wisconsin.

Le taux d’imposition des services municipaux devrait diminuer de 1,6 % pour les propriétaires d’Appleton dans le comté d’Outagamie et de 4,1 % pour les propriétaires d’Appleton dans le comté de Calumet.

« Je ne m’attendais pas à ce que les dépenses diminuent dans quelques domaines », a déclaré Woodford au Post-Crescent.

L’histoire est différente pour le petit nombre de propriétaires d’Appleton dans le comté de Winnebago, où le taux de la taxe municipale augmentera de 10,5 % en raison d’une baisse de la valeur des propriétés et du remboursement d’un prêt qui a évité une augmentation d’impôt plus importante due à l’erreur de l’État l’année dernière.

Le directeur financier, Jeri Ohman, a déclaré que le ministère du Revenu avait surévalué par erreur les propriétés situées dans les districts de financement fiscal progressif d’Appleton l’année dernière, ce qui avait entraîné une sur-collecte d’impôts. Le nouveau budget corrige l’erreur.

Le maire d’Appleton, Jake Woodford

D’autres facteurs ayant contribué à réduire le taux d’imposition pour la plupart des propriétaires fonciers étaient une augmentation de 146,9 millions de dollars de la valeur des propriétés résultant des nouvelles constructions et le remplacement des impôts fonciers personnels par des aides d’État.

En outre, les revenus de la ville devraient augmenter, avec notamment une hausse de 10,8 % des licences et permis et une hausse de 21,7 % des amendes et confiscations.

« Nous restons dans une position financière très solide, avec davantage d’opportunités de croissance à l’horizon », a déclaré Woodford dans son message à la communauté.

Voici ce que vous devez savoir d’autre sur le budget 2025.

Combien dépense la ville ?

Tel qu’il est rédigé, le budget prévoit des dépenses de 199,8 millions de dollars. Cela représente une augmentation de 4,2 % par rapport au budget 2024.

Le budget prévoit une augmentation de salaire de 3 % basée sur le mérite pour les employés non syndiqués. Il ajoute 1,5 poste à la bibliothèque publique d’Appleton récemment rénovée et agrandie, y compris un groupe de moniteurs de sécurité à temps partiel pour remplacer un service de sécurité sous contrat. Il ajoute également un assistant administratif à mi-temps au ministère de la Santé. Les changements porteraient le personnel municipal à l’équivalent temps plein de 653 postes.

Le coût de l’assurance maladie augmenterait de 3 % l’année prochaine, contre 18 % cette année, après que le régime d’assurance maladie autofinancé d’Appleton ait surperformé les projections et les moyennes du marché.

Les coûts du service de la dette augmenteraient l’année prochaine de 3,5 % pour atteindre 16,5 millions de dollars, Appleton payant ses emprunts sur des projets d’investissement antérieurs. Cependant, l’encours total de la dette diminuerait de 95,5 millions de dollars cette année à 93,8 millions de dollars l’année prochaine.

Qu’est-ce que ça va me coûter ?

Le prélèvement fiscal nécessaire pour soutenir le budget est de 55,3 millions de dollars, soit une augmentation de 0,9 %.

Tel que proposé, le taux d’imposition des propriétaires fonciers d’Appleton dans le comté d’Outagamie diminuerait de 1,6 % pour atteindre 6,92 $ par tranche de 1 000 $ d’évaluation. Le propriétaire d’une maison de 225 000 $ paierait 1 557 $ en taxes foncières pour les services municipaux l’année prochaine. Cela représente une diminution de 27 $.

Le taux d’imposition des propriétaires fonciers d’Appleton dans le comté de Calumet diminuerait de 4,1 % pour atteindre 6,66 $ par 1 000 $ d’évaluation. Les taxes sur une maison de 225 000 $ seraient de 1 499 $, soit une diminution de 65 $.

Le taux d’imposition imposé aux propriétaires fonciers d’Appleton dans le comté de Winnebago augmenterait de 10,5 % pour atteindre 7,21 $. Les taxes sur une maison de 225 000 $ seraient de 1 622 $, soit une augmentation de 153 $.

Les calculs ne tiennent compte que des services municipaux et n’incluent pas les taxes scolaires ou le comté concerné.

Le budget comprend une augmentation du tarif des égouts sanitaires de 9 %, soit plus du double de ce qui était prévu, pour financer l’entretien des digesteurs anaérobies de l’usine de traitement des eaux usées et des projets d’investissement supplémentaires qui n’avaient pas été identifiés dans une étude tarifaire de 2020. Le budget prévoit également une augmentation de 8 % des frais de benne à ordures pour couvrir les taux plus élevés de déversement dans les décharges.

De plus, le Conseil communal a augmenté la taxe sur les roues de 20 $ à 30 $ à compter du 1er janvier.

Quels sont les projets d’investissement prévus ?

Le programme d’amélioration des immobilisations d’Appleton pour 2025 prévoit 7,8 millions de dollars pour le pavage d’asphalte et de béton. Le pourcentage de rues jugées au-dessus de la praticabilité minimale s’élevait à 95,5 % en juin, juste en dessous de l’objectif de la ville de 96 %.

D’autres dépenses notables comprennent :

3,8 millions de dollars pour moderniser le système électrique de l’usine de traitement des eaux usées. Une deuxième phase de travaux, coûtant également 3,8 millions de dollars, est prévue en 2027.

2,5 millions de dollars pour acquérir un terrain pour un bassin d’eaux pluviales le long du côté ouest de South Lynndale Drive.

1,7 million de dollars pour effectuer des réparations structurelles et l’entretien des trois rampes de stationnement du centre-ville. Des dépenses similaires sont prévues en 2026, 2027 et 2028.

1,5 million de dollars pour peindre l’extérieur du château d’eau Ridgeway, 18 Lilac Court, ainsi que l’extérieur et l’intérieur du château d’eau Nord, 6721 Ballard Road.

1,3 million de dollars pour financer la part de la ville dans la reconstruction du pont de la rue Olde Oneida qui enjambe le canal électrique sud.

1,3 million de dollars pour rénover les espaces de travail du développement communautaire et des évaluateurs à l’hôtel de ville.

1,2 million de dollars pour rénover le centre des opérations des installations et des terrains, 1819 Witzke Blvd.

1,1 million de dollars pour inspecter et réparer les deux digesteurs de l’usine de traitement des eaux usées.

805 000 $ pour construire un pavillon au parc Lundgaard, grâce aux fonds donnés.

440 000 $ pour acheter des moniteurs cardiaques pour le service d’incendie d’Appleton afin d’améliorer les soins avant l’arrivée d’une ambulance. En 2023, les urgences médicales représentaient 76 % des appels de service des pompiers.

375 000 $ pour rénover le pavillon du parc Pierce.

Où puis-je trouver une copie du budget ?

Le budget de 694 pages est affiché sur le le site de la ville. Des exemplaires imprimés peuvent être consultés au bureau du greffier de la ville, à l’hôtel de ville, 100 N. Appleton St.

Et si je veux m’impliquer ?

Woodford tiendra une séance d’écoute budgétaire de 15 heures à 17 heures le 16 octobre dans la salle du conseil de l’hôtel de ville.

L’audience publique sur le budget aura lieu le 6 novembre à 18 heures à l’hôtel de ville. Le conseil devrait voter le budget le 13 novembre à 18 heures.

Cet article a été initialement publié sur Appleton Post-Crescent : Le budget d’Appleton augmente les dépenses de 4% mais réduit les impôts pour la plupart