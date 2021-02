L’annonce intervient alors que le nombre de Britanniques recevant leur première dose de vaccins vitaux a dépassé les 20 millions – l’un des totaux par habitant les plus élevés au monde.

M. Sunak promettra également 33 millions de livres supplémentaires pour les tests et le développement de vaccins afin de se protéger contre les futures épidémies et variantes, ainsi que 22 millions de livres pour une étude visant à tester l’efficacité de la combinaison de différents vaccins contre les coronavirus et à déterminer si un troisième vaccin peut améliorer la protection.