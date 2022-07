Le budget californien ne couvrira pas les voyages d’avortement hors de l’État

SACRAMENTO, Californie (AP) – Alors que le gouverneur Gavin Newsom s’est engagé à faire de la Californie un sanctuaire pour les femmes cherchant à avorter, son administration ne dépensera pas d’argent public pour aider les personnes d’autres États à se rendre en Californie pour la procédure.

La décision de Newsom, incluse dans un accord budgétaire conclu au cours du week-end, a surpris les défenseurs de l’avortement qui travaillent avec le gouverneur depuis près d’un an pour se préparer à une éventuelle vague de patients d’autres États venant en Californie pour des avortements maintenant que la Cour suprême des États-Unis a a annulé Roe c. Wade.

Le budget de fonctionnement de la Californie, qui doit être voté mercredi à l’Assemblée législative de l’État, comprend 20 millions de dollars pour un «Fonds de soutien pratique à l’avortement» pour payer des frais tels que les billets d’avion, l’hébergement, l’essence et les repas des personnes souhaitant avorter en Californie. Mais l’argent ne peut être utilisé que pour aider les personnes qui vivent déjà en Californie, pas les personnes venant d’autres États. Le fonds acceptera les dons privés, mais il n’est pas clair si cet argent peut couvrir les frais de voyage hors de l’État.

Un porte-parole du bureau de Newsom a déclaré que le gouverneur avait choisi de se concentrer sur le renforcement et l’expansion des services d’avortement existants en Californie. Lors d’une conférence de presse vendredi, Newsom a noté que le budget contient des dizaines de millions de dollars pour soutenir les cliniques d’avortement de l’État – un financement qui, selon lui, pourrait libérer leurs budgets afin qu’elles puissent utiliser leur propre argent pour aider les femmes à se rendre en Californie.

« Nous sommes réalistes. Vous allez demander : ‘Allons-nous payer le voyage et l’hébergement de tout le monde pour 33 millions de personnes, dont 10% peuvent se faire soigner en Californie ?’ Allez. Nous devons être réalistes quant à ce que nous pouvons absorber », a déclaré Newsom. « Ce n’est pas seulement le gouvernement qui fournit et soutient. C’est nous tous. C’est toi, c’est moi, c’est tout le monde qui contribue.

Le budget de la Californie comprend 40 millions de dollars pour couvrir les avortements pour les femmes qui n’en ont pas les moyens, y compris les femmes d’autres États qui se rendent en Californie. Mais Jessica Pinckney, directrice exécutive d’Access Reproductive Justice, une organisation à but non lucratif californienne qui aide les femmes à payer la logistique d’un avortement, a déclaré que les voyages sont souvent l’un des plus grands obstacles auxquels les femmes sont confrontées lorsqu’elles recherchent des soins de reproduction.

“Inclure les voyages hors de l’État est absolument nécessaire pour réduire les barrières et les fardeaux pour ceux qui viennent d’États hostiles”, a-t-elle déclaré.

Les voyages en Californie sont également importants, a-t-elle déclaré, car 40% des 58 comtés de l’État n’ont pas de cliniques d’avortement, ce qui représente 3% de la population féminine de Californie. Beaucoup d’entre eux sont à faible revenu.

“Il y a certainement un avantage à avoir un soutien financier aux voyages dans l’État pour les Californiens”, a-t-elle déclaré. “Mais la pièce hors de l’État atteint vraiment les gens qui sont touchés par la chute de Roe.”

Alors que la législature de l’État approuvera probablement le budget de l’État mercredi, les législateurs peuvent toujours y apporter des modifications plus tard. La proposition budgétaire actuelle permet au Fonds de soutien pratique à l’avortement d’accepter également des dons privés. Le bureau de la sénatrice de l’État démocrate Nancy Skinner a déclaré qu’il essaierait de clarifier qu’au moins l’argent privé pourrait être utilisé pour couvrir les frais de voyage hors de l’État.

Mais Pinckney a déclaré qu’elle et d’autres défenseurs demanderaient aux législateurs un amendement pour permettre à l’argent public de couvrir également les frais de voyage hors de l’État.

L’association à but non lucratif de Pinckney, Access Reproductive Justice, collecte normalement entre 3 000 et 8 000 dollars par mois. Pinckney a déclaré avoir collecté environ 100 000 $ au cours des cinq jours qui ont suivi la décision de la Cour suprême.

Pourtant, ils ont aidé environ 500 personnes l’année dernière. Jusqu’à présent cette année, leur nombre a doublé chaque mois par rapport à l’année dernière. Pinckney a déclaré qu’elle ne serait pas surprise s’ils finissaient par aider 2 000 personnes ou plus.

« Nous avons besoin de financements publics pour encourager les bailleurs de fonds privés à contribuer », a-t-elle déclaré.

Adam Beam, l’Associated Press