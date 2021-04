Des puces informatiques, des paquets de ketchup Heinz et maintenant du thé à bulles.

Les produits de thé aux bulles, également appelés boba, sont de plus en plus difficiles à trouver à mesure qu’une autre pénurie liée au COVID-19 s’installe.

Le San Francisco Chronicle a d’abord rapporté la pénurie en disant qu’un grognement des expéditions dans le monde entier avait créé un arriéré pour les livraisons américaines de tapioca, les boules à mâcher, dans des boissons boba, importées de Taïwan.

Le blocage du canal de Suez par un cargo de la taille d’un gratte-ciel le mois dernier entraîne des retards dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, ce qui explique en partie la pénurie.

«Il s’agit d’une pénurie à l’échelle de l’industrie», ont déclaré les propriétaires de la société américaine Boba Co., basée à Hayward, en Californie, sur leur page Instagram Boba Guys. «Certains magasins de boba sont déjà sortis. D’autres seront épuisés dans les prochaines semaines. 99% des boba proviennent de l’étranger. »

Il y a des magasins Boba Guys à San Francisco, Los Angeles et New York, et l’entreprise possède une usine en Californie. Mais même avec une usine, ils ont dit que les approvisionnements « seront en flux pendant plusieurs mois jusqu’à ce que nous recevions notre prochaine série de livraisons d’amidon de tapioca. »

Oliver Yoon, vice-président des ventes et du marketing mondial de Boba Direct, un fournisseur national de produits de thé à bulles basé à Chicago, a déclaré à Business Insider que la pénurie avait commencé il y a environ un mois et n’était pas susceptible de se terminer avant la fin du mois d’avril à le plus tôt.

Alex Ou, propriétaire de Tea & Others à San Francisco, a déclaré au Chronicle que 70% de ses clients préfèrent les boissons boba. «Certaines personnes n’achèteront pas de boisson si nous n’avons plus de boba», a déclaré Ou au Chronicle. «Ils sont littéralement là pour le boba.»

Kung Fu Tea, la plus grande chaîne de thé à bulles du pays avec 250 emplacements, prédit que la pénurie pourrait durer plus longtemps. Mai Shi, responsable du marketing et des relations publiques de la société, a déclaré à USA TODAY que la pénurie pourrait devenir plus problématique cet été.

« Nous avons des entrepôts sur la côte est et ouest, donc notre pénurie par rapport aux autres marques de boba est bien moins importante », a déclaré Shi. « Cependant, nous voyons définitivement une tendance selon laquelle la demande pour toute la catégorie de thé à bulles augmente sans cesse à mesure que les gens veulent des boissons fraîches et faites sur commande. »

Shi a déclaré que la chaîne, qui a débuté à New York en avril 2010 et ajoute 70 autres sites cette année, se prépare également à davantage de pénuries d’ingrédients comme la poudre de noix de coco et le taro.

Dans le même temps, la marque cherche également à ajouter de nouveaux produits à base d’ingrédients locaux à sa carte de 64 boissons.

«Nous profitons de cette opportunité pour informer non seulement nos franchisés, mais aussi nos clients, que le bubble tea n’est pas seulement du thé au lait», a-t-elle déclaré, ajoutant que le menu comptait 64 boissons. «Cela peut aussi être du thé vert orange, Hershey’s S’more’s Slush, limonade au miel et lait matcha, ou tout simplement un simple thé oolong de Kung Fu. «

Et malgré la pénurie, Kung Fu prévoit toujours de célébrer sa journée nationale annuelle du thé aux bulles le 30 avril, lorsqu’elle offrira aux utilisateurs de l’application une boisson gratuite avec un crédit de 4 $ à utiliser sur leur prochaine commande du 1er au 7 mai.

