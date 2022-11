Le BST enquête sur un accident mortel d’hélicoptère dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique

Le logo du Bureau de la sécurité des transports est visible dans un document non daté. Le Bureau de la sécurité des transports indique qu’il a déployé des enquêteurs sur le site d’un accident mortel d’hélicoptère sur la côte nord de la Colombie-Britannique. Le bureau indique que l’hélicoptère a touché le sol il y a près de plus d’une semaine, le 9 novembre.

Le Bureau de la sécurité des transports annonce qu’il envoie des enquêteurs sur le site d’un accident mortel d’hélicoptère sur la côte nord de la Colombie-Britannique.

Le conseil indique que l’hélicoptère a touché le sol le 9 novembre.

Il indique que l’avion était un AS 350 B3 immatriculé commercialement et que l’accident s’est produit près de Kitsault, entre Stewart et Prince Rupert.

Le conseil d’administration ne précise pas combien de personnes se trouvaient à bord ni ce qui aurait pu causer l’accident.

Il indique que les enquêteurs recueilleront des informations et évalueront ce qui s’est passé au nom de la sécurité des transports.

Les enquêtes menées par le conseil n’attribuent pas de faute ni ne déterminent la responsabilité civile ou pénale.

Écrasement d’hélicoptèreBureau de la sécurité des transports