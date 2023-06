Le BST Canada lance une sous-enquête sur Titan après le retour de Polar Prince

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a officiellement commencé les entrevues des passagers du Polar Prince après le retour du navire à St John’s, Terre-Neuve, samedi, dans le cadre de l’enquête du Bureau sur l’implosion du submersible Titan.

Titan était en expédition pour explorer le Titanic et a été amené à la mer le dimanche 18 juin par le navire canadien Polar Prince. Il a soudainement perdu la communication avec le navire une heure et 45 minutes après le début de sa descente, déclenchant ce qui serait une recherche effrénée de cinq jours pour le navire perdu. Tous les espoirs d’un résultat positif se sont évanouis jeudi lorsque les garde-côtes américains ont confirmé avoir trouvé des débris appartenant au Titan d’OceanGate Expedition près du célèbre paquebot au fond de l’Atlantique Nord.

Les enquêteurs du BST sont montés à bord du Polar Prince après son retour au port. La présidente du BST, Kathy Fox, a confirmé lors d’une conférence de presse samedi que les membres de la famille des cinq passagers à bord du Titan se trouvaient à bord du Polar Prince, ainsi que des membres de l’équipe de soutien. 41 personnes se trouvaient à bord du navire au total lorsque l’expédition a commencé.

« N’importe qui peut imaginer… c’est difficile les circonstances (les passagers) ont été ces derniers jours et nous devons comprendre que cela va affecter particulièrement les familles qui ont perdu des êtres chers », a déclaré Fox. « L’idée était de faire ce dont nous avons besoin immédiatement et de permettre ensuite aux gens de partir après une longue période en mer. »

Fox n’a pas été en mesure de partager les informations des entretiens avec les passagers de Polar Prince menés jusqu’à présent, car le contenu est confidentiel en vertu de la loi canadienne.

Selon Fox, une enquête du BST peut prendre entre 18 mois et deux ans. Elle dit qu’il est trop tôt pour dire combien de temps cette enquête particulière prendra, mais le BST prévoit de fournir une mise à jour dans les prochains jours.





La disparition du submersible dimanche a déclenché une mission de sauvetage internationale qui a captivé l’attention du monde compte tenu de son lien avec le Titanic. De plus, les cinq passagers à bord du Titan auraient eu 96 heures d’air respirable – un élément supplémentaire qui a conduit à la recherche effrénée.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a également lancé une enquête sur les événements qui ont mené à la tragédie autour du Titan. Surintendant de la GRC Kent Osmond a déclaré lors d’une conférence de presse samedi que toute preuve d’activité criminelle dans l’enquête de la force déterminerait si une « enquête complète » serait justifiée. Cependant, Osmond a déclaré qu’il n’y avait jusqu’à présent aucun soupçon d’activité criminelle.

« Je fais du travail policier depuis 33 ans et c’est une circonstance tout à fait unique », a déclaré Osmond. « Les spécificités et l’expertise qui sont entrées dans le navire, le voyage, tout ce qui doit être compris par nous, c’est donc une circonstance très unique. »

La GRC et le BST ont annoncé leurs enquêtes samedi, mais la portée de chacun est différente. Le BST cherche spécifiquement à identifier ce qui s’est passé pendant que le Titan était submergé, pourquoi l’implosion s’est produite et ce qui peut être fait pour réduire le risque que cela se produise à l’avenir.

La nouvelle de l’enquête du BST survient après que la Garde côtière américaine a annoncé qu’elle mènerait une enquête sur l’implosion catastrophique du submersible Titan.

Le National Transportation Safety Board des États-Unis a publié vendredi un communiqué indiquant que les garde-côtes américains avaient déclaré la perte de Titan comme un « accident maritime majeur » et, par conséquent, mèneraient l’enquête.





Depuis le début des recherches dimanche soir, les garde-côtes américains ont à plusieurs reprises qualifié le Titan de navire canadien, bien que la société qui exploitait la petite embarcation, OceanGate Expeditions, soit basée aux États-Unis.

Marc Isaacs, un avocat maritime à Toronto, a déclaré que le Bureau de la sécurité des transports du Canada pourrait également revendiquer sa compétence sur une enquête, car le navire-mère du Titan, le Polar Prince, est immatriculé sous pavillon canadien.

Le navire, un ancien navire de la Garde côtière canadienne, appartient à la Première nation Miawpukek dans le sud de Terre-Neuve.

William Kohnen, président et chef de la direction de la société d’ingénierie californienne Hydrospace Group, a déclaré que l’expédition Titan n’était pas sûre « à tant de niveaux ».

«Ils ont parlé à tout le monde dans ce flux et tout le monde disait la même chose. C’est juste comment faire en sorte que quelqu’un l’entende et fasse attention quand il pense qu’il peut le faire mieux et plus vite ? »

Kohnen a expliqué qu’en ce qui concerne les réglementations de la Garde côtière, OceanGate n’aurait probablement pas pu effectuer l’expédition ailleurs que dans les eaux américaines et canadiennes. Il dit également que le navire semblait également manquer de plans d’opérations, c’est-à-dire une liste de personnes à contacter en cas d’urgence.

« Le fait qu’ils opéraient dans les eaux internationales les oblige à contourner tout un tas de règles. »

« Avant de quitter Saint John’s, ils auraient dû avoir un ou un ou deux plans de secours sachant quel véhicule est disponible dans les 24 heures pour pouvoir réagir à un incident… donc si vous n’avez pas la capacité sur le navire, quelqu’un est conscient que vous êtes là-bas. Ils semblent juste sortis sans rien dire à personne.

Kohnen dit qu’il est difficile de savoir exactement ce qui s’est passé lors du voyage du Titan, mais une conclusion peut être tirée des deux derniers messages envoyés depuis le navire. La première était qu’ils s’approchaient du fond, suivis de « lâcher des poids », ce qui signifie qu’ils essayaient de ralentir.

Kohnen dit que le moment où ils ont envoyé le premier message indique que le taux de descente du navire était très élevé.

« Je suppose que ce qui s’est passé, c’est qu’ils sont descendus à une vitesse très élevée et ne se sont pas arrêtés – que l’élan a juste rebondi sur le fond. Et quand ils ont touché le fond, quelque chose a déclenché l’implosion. Il n’y a pas que la pression. »

Les ingénieurs maritimes ont attiré l’attention sur le fait que Titan, qui avait une coque en fibre de carbone, n’a jamais été « classé » ou certifié par un tiers indépendant pour s’assurer qu’il répondait à certaines normes de sécurité. En 2018, un groupe d’ingénieurs a écrit une lettre avertissant que l’approche « expérimentale » de l’entreprise pourrait avoir des conséquences « catastrophiques ».

En réponse, OceanGate a expliqué sur son site Web que Titan n’était pas classé car le processus pouvait inhiber l’innovation.

— Avec des fichiers d’Aaron D’Andrea de Global News.