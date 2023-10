Du béton brut du Centre national des Arts aux blocs anguleux de la succursale principale de la bibliothèque publique, des dizaines de bâtiments brutalistes sont disséminés dans le centre-ville d’Ottawa.

Au-delà de son apparence emblématique, le style polarisant de l’architecture d’après-guerre pourrait jouer un rôle dans les efforts de la ville pour convertir les immeubles de bureaux vacants en logements, selon un nouveau rapport.

Avec un bureau vacant au centre-ville d’Ottawa atteindre un niveau record le personnel de la ville explore des idées pour sauver les développeurs du temps et de l’argent pour des projets qui transforment des bureaux vides en logements indispensables.

Et Ottawa est peut-être prêt à faire exactement cela.

“Nous pensons qu’il existe déjà un scénario de marché et de politique confortable qui permettrait aux conversions de commencer à se produire”, a déclaré Jennifer Barrett, directrice générale de l’Institut urbain du Canada, le groupe de recherche à but non lucratif qui a rédigé une étude. Rapport d’avril sur le potentiel de conversion dans six grandes villes canadiennes.

Barrett a déclaré que la combinaison d’une forte demande de logements et d’un grand nombre de bureaux vacants place Ottawa dans la zone « boucle d’or » pour les conversions de bureaux.

Mais le lieu exact où ces transformations ont lieu peut être influencé par l’architecture brutaliste de la ville.

Brutalisme à Ottawa

Le brutalisme est apparu après la Seconde Guerre mondiale et a pris de l’importance dans les années 1960 et 1970, selon Sarah Gelbard, boursière postdoctorale à l’Université d’Ottawa.

Le style est connu pour son utilisation libérale du béton et d’autres matériaux lourds, a-t-elle ajouté.

L’édifice brutaliste du ministère de la Défense nationale sur la promenade Colonel By vu depuis le Centre national des Arts brutaliste. (Sarah Gelbard)

Dans l’après-guerre, les conceptions brutalistes ont aidé les gouvernements à répondre à un « besoin social profond » en s’engageant dans des projets civiques massifs, en créant des espaces artistiques et culturels et en construisant rapidement des logements, a-t-elle déclaré.

Le béton peut être fabriqué à partir de matériaux locaux à peu près n’importe où, et le brutalisme a permis aux pays de développer un style national singulier malgré le mélange du béton avec tous les ingrédients disponibles.

Dans les pays soviétiques, par exemple, Gelbard a déclaré que le brutalisme était souvent esthétiquement « oppressif » et couramment utilisé dans les complexes résidentiels.

Au Canada, dit-elle, le brutalisme tend vers une « expression civile plus pragmatique et plus large ».

“Je pense que c’était un choix conscient de voir cela comme une manière de permettre à un style architectural canadien de commencer à émerger”, a-t-elle déclaré.

Les premiers projets à Ottawa, comme l’édifice du ministère de la Défense nationale sur la promenade Colonel By, avaient tendance à adopter la façade en béton austère associée au style.

L’édifice Major-général George R. Pearkes (siège social du MDN) est représenté au premier plan, tandis que d’autres bâtiments brutalistes parsèment le centre-ville d’Ottawa en arrière-plan. (Sarah Gelbard)

“Il a une grande masse – et c’était une construction massive”, a déclaré Gelbard. “C’était un investissement profond dans le style.”

Mais si les bâtiments fédéraux étaient coûteux et hautement expérimentaux, a-t-elle déclaré, ils « ont également ouvert la voie » aux promoteurs privés pour réimplanter ce style plus rapidement et à moindre coût.

À la fin des années 1970, a-t-elle déclaré, le développement privé avait commencé à utiliser bon nombre des mêmes matériaux, mais sans la même attention portée au design.

“Cela devient un bâtiment purement pragmatique et fonctionnel”, a-t-elle déclaré. “Cela devient en quelque sorte standardisé – et de plus en plus standardisé.”

Aujourd’hui, la présence du brutalisme à Ottawa est « assez représentative » de la plupart des villes canadiennes de taille moyenne, selon Gelbard, mais les principaux bâtiments fédéraux rendent son utilisation « un peu plus emblématique ».

Les bâtiments brutalistes pourraient être privilégiés pour la conversion

Bien que le style soit souvent décrié pour son apparence froide ou industrielle, sa combinaison de design vintage et les bizarreries qui l’accompagnent font des bâtiments brutalistes des candidats attrayants à la conversion.

Premièrement, a déclaré Barrett, beaucoup atteignent un âge où ils ont besoin « d’un peu » de rénovation. Cette « obsolescence » signifie que les bâtiments sont plus susceptibles d’être disponibles.

Une fois qu’elles le seront, un acheteur découvrira que la façade en béton emblématique permet de remplacer relativement facilement les fenêtres inutilisables d’une tour de bureaux par les fenêtres à ouverture libre d’un complexe d’appartements.

Tenter de faire la même chose sur un bâtiment à façade de verre, a déclaré Barrett, est beaucoup plus difficile.

Il s’agit du 116, rue Albert, vu dans un reflet sur les fenêtres du 100, rue Metcalfe, au centre-ville d’Ottawa. (Sarah Gelbard)

De plus, les bâtiments de cette période suivent souvent une conception « tour et podium », avec un gratte-ciel étroit posé au sommet d’une large base.

Barrett a déclaré que la tour étroite, qui a tendance à avoir une empreinte rectangulaire, permet à la lumière de pénétrer de tous les côtés – une condition préalable lors de la conception des espaces de vie.

La forme limite également la quantité d’espace mort au centre du bâtiment et “permet une flexibilité dans la conception des unités”, souvent impossible dans d’autres immeubles de bureaux, a-t-elle déclaré.

Haut deux immeubles à Ottawa les plus appropriés car les conversions sont des gratte-ciel brutalistes, selon la modélisation des architectes Gensler dans le rapport de l’Institut urbain du Canada. Le rapport ne nomme pas les bâtiments.

Une vue vers le ciel depuis la base de l’édifice Varette au 130, rue Albert. (Sarah Gelbard)

Même si de nombreuses villes canadiennes envisagent de convertir leurs bureaux, la présence du gouvernement fédéral à Ottawa place la ville dans une position unique.

Services publics et Approvisionnement Canada est cherche à décharger neuf de ses bâtiments dans toute la région, ce qui signifie que les perspectives de conversion d’Ottawa dépendent fortement des caprices d’un seul employeur.

“Cela crée un scénario tout à fait unique”, a déclaré Barrett. “Les décisions prises par cet employeur, le gouvernement fédéral, feront pencher la balance dans un sens ou dans l’autre.”

Les inconnus donnent lieu à des « projets effrayants »

Christos Panagiotakos, vice-président principal et directeur général de CBRE Canada, a déclaré que la conversion d’un bâtiment hors de son utilisation prévue est un processus complexe.

“Lorsque vous commencez à déchirer la peau de ces immeubles de bureaux, vous découvrez beaucoup de choses différentes”, a déclaré Panagiotakos, qui travaille à la fois avec des promoteurs et des prêteurs.

“Ce sont des projets très, très difficiles et effrayants. Il y a juste beaucoup d’inconnues.”

Le plus grand risque pour toute conversion, a-t-il ajouté, est de savoir si un promoteur peut ou non moderniser efficacement les services existants dans le bâtiment.

“Un mauvais emplacement pour une cage d’escalier ou un mauvais emplacement d’une colonne peut affecter considérablement la façon dont vous allez créer vos unités”, a-t-il déclaré. “Et cela peut réduire considérablement la valeur de votre projet final.”

Pour beaucoup, le risque s’avère trop élevé. Panagiotakos a déclaré que la plupart des développeurs avec lesquels il travaille envisagent des conversions mais les réalisent rarement.

Gelbard a déclaré qu’elle préférerait que le gouvernement fédéral convertisse ses propriétés vieillissantes en bureaux plutôt que de les détruire.

“Je préfère les voir réutilisés plutôt que démolis”, a-t-elle déclaré.