Le brutalisme est « une architecture très simple et honnête » dit Ludwig Godefroy

L’architecte français Ludwig Godefroy explique dans cette interview exclusive comment son travail au Mexique l’a aidé à développer son style à base de béton.

Originaire de Normandie, dans le nord de la France, Godefroy a ouvert son studio éponyme à Mexico en 2011 et s’est depuis fait connaître pour ses bâtiments distinctifs de style brutaliste, souvent ponctués d’ouvertures et de passages géométriques.

“Maintenant, je ne sais même plus comment faire de l’architecture en France car cela fait presque 20 ans que j’ai quitté mon pays”, a-t-il déclaré à Dezeen. “Je me considérerais désormais beaucoup plus comme un architecte mexicain.”

“Cela m’a donné beaucoup de liberté, car en France, ils me considèrent comme le Mexicain et au Mexique, ils me considèrent comme le Français”, a-t-il ajouté. “Et je me dis : ‘Eh bien, réfléchis à ce que tu veux.’ Je suis entre les deux, donc je n’ai plus besoin d’appartenir.”

Godefroy fait remonter son affinité pour le brutalisme à une jeunesse passée à jouer dans des bunkers abandonnés de la Seconde Guerre mondiale, dans le petit village de pêcheurs où il a grandi.

“Je suis devenu très attiré par Brutalist [architecture] à cause de ma sensibilité pour le béton, à cause de mon enfance – ces bunkers”, a-t-il déclaré.

Son intérêt pour ce style a été renforcé par l’étude du travail du moderniste franco-suisse très influent Le Corbusier, qui était un élément majeur du programme lors de ses cours d’architecture à Paris.

“J’aime beaucoup le fait que ce soit une architecture très simple et honnête, sans finition”, a déclaré Godefroy.

Il a expliqué que ses projets, comme l’hôtel Casa TO dans la ville de surf de Puerto Escondido, font souvent référence au langage caverneux des bunkers et des pyramides – une ligne de démarcation qu’il a découverte entre son pays natal, la France, et sa nouvelle maison au Mexique.

Après avoir travaillé pour des studios à New York, Barcelone et Rotterdam, il s’installe à Mexico en 2006.

“Je voulais vivre dans une grande ville et apprendre l’espagnol”, se souvient-il.

Lors de son déménagement au Mexique, Godefroy est devenu fasciné par les temples et les pyramides de l’architecture préhispanique que l’on trouve dans tout le pays.

“Enfin, j’ai pu trouver un pont entre mes deux pays”

“Je n’ai jamais vu de pyramides avant d’arriver au Mexique”, a-t-il déclaré. “Je trouve très similaires les bunkers de Normandie et les pyramides et temples d’architecture préhispanique que l’on trouve au Mexique.”

“Et cela a commencé à avoir un sens pour moi. J’ai enfin pu trouver un pont entre mes deux pays.”

Le climat chaud du Mexique lui a permis d’explorer le style brutaliste et d’expérimenter les coupes et les vides.

“J’ai découvert de nouvelles opportunités dans l’architecture, quelque chose qu’on ne pouvait pas faire en France, car nous avons un hiver très rigoureux donc il faut se protéger du froid”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas imaginer une journée portes ouvertes. Totalement impossible.”

“Quand j’ai découvert tout cela, je me suis dit : ‘Oh, c’est exactement ce que je veux faire dans ma vie.'”

Désormais, Godefroy se dit désireux de continuer à perfectionner sa version particulière du brutalisme contemporain.

“Il faut choisir à un moment donné : voulez-vous être ce genre d’architecte qui fait un peu de tout ? Réaliser un projet en bois, en pierre, en aluminium et en béton selon ce que vous voulez faire à ce moment-là. moment précis ? »

“Ou voulez-vous suivre une ligne et essayer de la développer, et essayer de faire mûrir votre architecture d’un projet à l’autre, essayer d’approfondir votre style ?”

“Je pense que j’essaie de faire ça, je dois l’avouer. Mais en même temps, on ne sait jamais.”

Il estime que le fait d’avoir grandi dans un village de pêcheurs a également influencé son propre style et ses liens étroits avec « l’honnêteté » du brutalisme.

“Je suis sûr que ce qui est important, c’est que je viens d’un village de pêcheurs”, a-t-il déclaré. “Ce que j’ai appris des pêcheurs : ce sont des gens très simples. Quand ils font quelque chose, il faut que cela ait un sens. C’est toujours très simple et très honnête.”

Le design et l’architecture mexicains connaissent une « renaissance » selon Héctor Esrawe

“C’est pour ça que j’aime intégrer des détails vernaculaires dans mon architecture, parce que je viens de cette culture de la simplicité. C’est comme quand on naît dans un petit village, on ne prétend pas être quelqu’un d’autre.”

Godefroy, qui travaille principalement le béton et le bois, a déclaré que le travail dans la campagne mexicaine, dans des endroits comme la région d’Alférez et la plage de Zicatela, a éclairé son choix de matériaux car cela permet de simplifier la construction pour les travailleurs locaux.

“Je préfère travailler à la campagne. Je veux les travailleurs locaux. Si je travaille à Oaxaca, je veux que les travailleurs soient d’Oaxaca ; si je travaille au Yucatán, je veux qu’ils soient du Yucatán. Je dois le garder simple parce qu’ils sont comme des travailleurs réguliers, ce ne sont pas des travailleurs spécialisés.

“Je me suis débarrassé de ce que je commençais à considérer comme inutile”, a-t-il expliqué. “C’est pourquoi je ne voulais plus travailler le cuir. Si vous êtes dans un village et demandez à un ouvrier de faire du cuir sur les murs, il ne saura pas comment le faire, pareil avec le cuivre.”

Godefroy a expliqué que travailler avec du béton offre une « liberté » sur place, lui permettant d’ajuster les 20 % finaux d’une conception au fur et à mesure que lui et son équipe construisent.

“Au Mexique, nous avons cette opportunité d’avoir toujours un très bon équilibre entre le prix des matériaux et le prix de la main d’œuvre”, a-t-il déclaré.

“Nous n’avons pas besoin de travailler dans tout ce qui est préfabriqué et de réduire autant que possible le temps de chantier.”

“Lorsque vous ouvrez cette porte, vous ouvrez également la possibilité de travailler avec beaucoup de maçonnerie, de travailler sur place, de réaliser une architecture plus structurelle.”

Pour Godefroy, les bâtiments ayant une qualité sculpturale sont très importants.

“C’est quelque chose que j’aime vraiment : le fait que l’architecture soit sculpturale, l’architecture joue avec la lumière et l’ombre”, a-t-il déclaré.

“L’architecture joue avec l’émotion. Pour moi, l’architecture ne consiste pas à résoudre un plan : un promoteur immobilier peut le faire aussi bien qu’un architecte.”

“La seule chose qu’un constructeur immobilier ne fait normalement pas aussi bien qu’un architecte, c’est de mettre de l’émotion à l’intérieur d’un bâtiment.”

“Evidemment, quand on parle de durabilité, le béton a une très mauvaise réputation”

Godefroy a répondu aux critiques adressées au béton en tant que matériau, qui contribue jusqu’à 8 % aux émissions mondiales totales de CO2, ce qui en fait le matériau de construction le plus polluant au monde.

Il a affirmé que l’utilisation du bois avait un impact environnemental similaire, notamment en ce qui concerne les pratiques de récolte des arbres dans le monde entier.

“Évidemment, quand on parle de durabilité, le béton a une très mauvaise réputation”, a déclaré Godefroy. “Nous pensons tous que c’est un matériau très sale. Et tout le monde pense que le bois est le meilleur. Je ne pense pas que ce soit un bon matériau et qu’il n’est pas durable – c’est pareil.”

“La façon dont nous produisons du bois est aujourd’hui très industrielle. Au Mexique, par exemple, ils coupent des arbres de manière illégale, ce qui signifie qu’ils n’ont aucune gestion. C’est aussi quelque chose qui se produirait dans des pays comme Brésil et Indonésie. Les bois tropicaux proviennent de pays où il est impossible de vraiment retracer et contrôler l’origine du bois.

Il estime également que le béton est plus durable dans le temps que le bois et nécessite moins d’entretien.

“Le béton a une très longue durée de vie et nécessite très peu d’entretien”, a-t-il ajouté. “Oui, dès le premier jour sur la table, si vous me comparez à un autre type de construction, le béton serait le plus sale. Mais après 30 ans, peu d’entretien. Le fait que je n’utilise pas de produits chimiques chaque année pour protéger mon béton, alors dans 30 ans, on devrait en reparler.”

En fin de compte, l’architecte estime que la terre est le seul véritable matériau durable.

“Je pense que la seule manière d’être durable est de récupérer les matériaux du sol, sur vos terres”, a-t-il déclaré. “Je dirais donc que le seul matériau durable est probablement la terre, si vous l’avez.”

Dezeen en profondeur

Si vous aimez lire les interviews, les opinions et les articles de Dezeen, abonnez-vous à Dezeen In Depth. Envoyée le dernier vendredi de chaque mois, cette newsletter offre un endroit unique pour lire les histoires de design et d’architecture qui font la une des journaux.