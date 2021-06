Le brunch du dimanche de Channel 4 accueille au visage rouge l’explosion de jurons du comique Reginald D Hunter

Les animateurs du brunch du dimanche de CHANNEL 4 se sont moqués de l’explosion de jurons du comique Reginald D Hunter lors de l’émission du petit-déjeuner aujourd’hui.

Tim Lovejoy et Simon Rimmer au visage rouge ont eu le visage rouge au moment inattendu où l’homme de 52 ans a crié « a *** ».

Les présentateurs parlaient du retour de l’humoriste américain sur scène après la pandémie de coronavirus.

Reginald a déclaré: «Être en lock-out, vous avez l’habitude d’utiliser votre voix intérieure et de parler à une personne à la fois.

« Il te faut deux ou trois concerts pour que tu partes, ‘oh ok je suis censé être un peu arrogant, oh je suis censé être un peu un ***.’

« Puis-je dire ça à la télévision pendant la journée ? »

Tim Lovejoy a déclaré: « Euh, je ne sais pas. Ne le dis plus. »

Son co-présentateur Simon Rimmer a ri en disant: « Nous essayons de trouver où se trouve la ligne. »

Reginald a ajouté: « Je ne veux pas que vous soyez annulé par des gens qui vous regardent et bourrent l’homme. Je comprends que je vous ai tous causé des ennuis quand je ne pouvais pas choisir un mauvais biscuit.

« Mais oui, chaque concert que j’ai fait est différent. Il a fallu aux gens une bonne minute pour que les gens se sentent à nouveau à l’aise d’être ensemble, nous avons parcouru un long chemin avec cette chose, mais je pense que nous avons encore un long chemin à parcourir.





Le comédien américain est connu pour être assez controversé et a parfois des ennuis pour son matériel hors du commun.

Mais il est un comique de stand-up depuis plus de 20 ans et a vécu au Royaume-Uni tout aussi longtemps.

Il est surtout connu pour ses tournées et ses apparitions dans des émissions télévisées de 8 Cats sur 10 (Channel 4), Never Mind the Buzzcocks (BBC Two) et Have I Got News for You (BBC One).